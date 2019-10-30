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Контракты

СТМ и "РЖД-Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве

СТМ и РЖД-Инвест подписали меморандум о сотрудничестве

30 октября 2019, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: СТМ, РЖД
Отрасль: Транспорт Машиностроение 

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Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) и "РЖД-Инвест" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", сообщила СТМ.

Стороны договорились о сотрудничестве по созданию новых моделей локомотивов как в рамках реализации Долгосрочной программы развития Российских железных дорог до 2025 года, так и за ее целевыми ориентирами. Партнеры также намерены взаимодействовать при осуществлении проектов по строительству и обслуживанию инфраструктуры РЖД с учетом применения технических и технологических новшеств. Холдинг СТМ готов выступить интегратором инновационных решений при использовании современного подвижного состава для грузовых перевозок.

"Синергия с "РЖД-Инвест" позволит получить мультипликативный эффект при реализации совместных программ, которые направлены на внедрение инновационных решений для развития транспортного машиностроения в целом и его цифровой трансформации в частности", - прокомментировал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Компания: ТАСС

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