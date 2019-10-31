Более 11 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в Тюменской области до 2024 года

Об этом рассказал заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов на вводной сессии 30 октября в рамках празднования Всемирного дня городов, который в этом году празднуется на IV Международной выставке уникального и высотного строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.

«Одной из приоритетных задач в период до 2024 года для Тюменской области остается ежегодный ввод не менее 1 квадратного метра жилья на каждого жителя юга Тюменской области, – рассказал Сергей Шустов. – До 2024 года планируется ввести более 11 миллионов квадратных метров жилья, из них: 7 млн кв.м многоквартирной жилой застройки, и около 4 млн кв.м индивидуальной жилой застройки».

В настоящее время рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области строится 199 домов общей площадью 2 454 тыс. кв. метров. Особенно важным не только обеспечить жителей области квадратными метрами, но и в полном объеме создать в будущих жилых районах объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В Тюменской области до 2024 года запланировано строительство порядка 58 школ и 60 детских садов.

О важности сочетания в себе развитой социальной и транспортной инфраструктур, безопасности, благоустройства и новых технологии для городов будущего говорил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, открывая пленарное заседание форума 100+.

«Формирование комфортной городской среды – одно из ключевых направлений нацпроекта «Жилье и городская среда». Перед нами стоит задача не просто обеспечить людей квадратными метрами, парками и коммунальными услугами, наша общая задача – сделать жизнь в наших городах безопасной, комфортной и интересной», – акцентировал министр.

Напомним, что Праздник Всемирный день городов учрежден 27 декабря 2013 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Международное празднование ежегодно проходит в разных городах и странах. В этом году его впервые принимает наша страна. Основные празднования проходят в Екатеринбурге на форуме 100+ Forum Russia с 29 по 31 октября.

Главное управление строительства Тюменской области

kvobzor.ru