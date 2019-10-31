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FERC утвердила первые заявки операторов энергорынка на соответствие правил рынка требованиям к обеспечению участия в них накопителей энергии

FERC утвердила первые заявки операторов энергорынка на соответствие правил рынка требованиям к обеспечению участия в них накопителей энергии

31 октября 2019, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: FERC
Отрасль: Электроэнергетика 

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Американская Федеральная комиссия по регулированию энергетики FERC 17 октября 2019 г. выпустила первые постановления об исполнении требований (orders on compliance filing) приказа № 841* – для независимого системного оператора штатов Восточного побережья PJM Interconnection4** и корпорации Southwest Power Pool (SPP)***.

В соответствующих постановлениях FERC указано, что внесенные PJM и SPP изменения в правила работы рынков удовлетворяют установленным приказом № 841 критериям: накопители энергии могут предоставлять любые услуги, которые они в состоянии предоставить и которые будут оплачиваться на тех же условиях, что для других видов энергоресурсов, при этом надлежащим образом учитываются физические и эксплуатационные характеристики накопителей. Вместе с тем, по оценке FERC, хотя накопители энергии получили возможность снижать выходную мощность, чтобы соответствовать требованиям по минимальному времени оказания услуг, PJM и SPP не определили собственно эти минимальные требования при аттестации готовности оборудования к оказанию соответствующих услуг и тех объемов мощности, которые они способны предоставить. Поскольку требования к времени оказания услуг влияют на размер оплаты, сроки и условия оказания услуг, FERC дала указание PJM и SPP ликвидировать имеющиеся пробелы в правилах.

Новые правила в операционной зоне PJM должны, в основном, вступить в силу с 3 декабря 2019 г., одновременно FERC планирует рассмотреть обоснованность требований PJM к накопителям энергии об обеспечении не менее чем 10-часового хранения энергии для участия в энергорынке. Для SPP срок, отведенный на вступление новых правил в действие, составит девять месяцев в связи с необходимостью внедрить новую систему расчетов.

Официальный сайт FERC

* В соответствии с приказом FERC от 15 февраля 2018 г. № 841 организации, имеющие лицензию независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO) и регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), обязаны в течение 2018-2019 гг. пересмотреть правила по обеспечению доступа к магистральным сетям, чтобы привлечь к участию в рынках электроэнергии, мощности и системных услуг накопители энергии.

** В операционную зону входят полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия. 

*** SPP выполняет функции RTO, в ее операционную зону входят (полностью или частично) магистральные сети на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).

Компания: АО "СО ЕЭС"

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