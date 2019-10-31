В Москве откроются два новых гипермаркета "Глобус"

Дочерняя компания германской Globus Group, которая управляет одноименными магазинами в России, запланировала несколько новых открытий в следующем году. Как сообщил «Интерфаксу» Владимир Носков, директор по продажам сети «Глобус», новые магазины будут открыты в Медведкове и Коммунарке. Общий объём инвестиций в новые проекты не уточняется. Он отметил, что компания не планирует активное увеличение количества магазинов и не будет соревноваться с другими розничными сетями в количестве торговых точек.



Так же, среди целей компании «Глобус» нет задач по росту товарооборота высоким темпами. Владимир Носков рассказал, что сеть глобус концентрируется на обеспечении комфорта покупателей в текущих точках присутствия и не будет активно увеличивать количество магазинов.



Несмотря на это, в 2020 году «Глобус» планирует запустить интернет-продажи и доставку продуктов в трёх-четырёх своих магазинах. Интернет-заказ и доставка продуктов в настоящее время работает только в гипермаркете компании в Красногорске.



Первый магазин «Глобус» в России был открыт в 2006 году в Щёлково. В этом году российская сеть гипермаркетов состоит из 15 объектов. Новый, шестнадцатый магазин «Глобус открывается 31 октября в Калуге, его площадь составляет 5,8 тыс. кв. м. Инвестиции в строительства нового гипермаркета составили 3,2 млрд рублей.

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