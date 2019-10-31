 
Мероприятия

В Москве пройдет форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса”

29 ноября 2019 г. в Москве пройдет форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса”, направленный на формирование предложений по совершенствованию транспортной инфраструктуры и реализации инфраструктурных проектов.

Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие реализации новых инвестиционных проектов, направленных на исполнение майского указа Президента РФ. В фокусе внимания – ресурсное обеспечение исполнения мероприятий транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, наполнение его новыми инвестиционными проектами, развитие частной концессионной инициативы, совершенствование регуляторных ограничений в области инфраструктурного строительства.

Экспертные дискуссии и формирование предложений пройдут в формате рабочих групп по следующим тематикам:

  • Обеспечение реализации проектов транспортной инфраструктуры
  • Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры
  • Инвестиции в проекты городского транспорта

Презентация итогов работы рабочих групп и формирование сводного перечня инициатив и предложений состоится в ходе Пленарной сессии “Инфраструктура и национальные цели развития. Инициативы бизнеса”.

Приглашены к участию:

  • МАКСИМ АКИМОВ — Заместитель Председателя Правительства РФ
  • АЛЕКСАНДР ШОХИН — Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
  • ИННОКЕНТИЙ АЛАФИНОВ — Первый Заместитель Министра транспорта РФ
  • ИГОРЬ ВДОВИН – Член Правления РСПП, Вице-президент РСПП, Председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке
  • АНДРЕЙ КОСТЮК — Руководитель Федерального дорожного агентства
  • ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО — Председатель Правления ГК "Российские автомобильные дороги"
  • ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ — Генеральный директор, Председатель правления ОАО “РЖД”
  • МАКСИМ ЛИКСУТОВ — Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
  • РОМАН ТРОЦЕНКО — Председатель Совета директоров Инфраструктурной Корпорации “АЕОН”
  • НИКОЛАЙ ЦЕХОМСКИЙ — Первый заместитель Председателя, член Правления ВЭБ.РФ
  • МИХАИЛ ХРЯПОВ — Генеральный директор АО “Стройтрансгаз”
  • ИГОРЬ СНЕГУРОВ — Председатель Совета директоров Группы "ВИС"
  • ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ — Генеральный директор АО “СУЭК”
  • ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ — Генеральный директор АО ХК “СДС-Уголь”
  • СЕРГЕЙ ХРАМАГИН — Генеральный директор ПАО “ГТЛК”

И др.

В рамках мероприятия реализуется обширная программа нетворкинга и B2B-переговоров.

Аудитория форума: федеральные органы власти, государственные компании, инфраструктурные подрядчики, производители и поставщики строительных материалов, оборудования и техники, проектные институты, инвестиционные компании, банки, крупные грузовладельцы, аэропорты, портовые компании, транспортно-логистические компании.

Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» состоится 29 ноября 2019 г. в Москве по адресу: ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).

Регистрация на официальном сайте форума.

Компания: Инфраструктурные инициативы бизнеса

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Подписаться на новости
Другие новости рубрики Мероприятия
Национальный промышленный форум
Группа ЧТПЗ презентовала уникальные технические разработки на конференции
С 22 по 24 октября 2019 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе прошли Российский энергетический Форум и 25-я Юбилейная международная выставка
Федеральная сетевая компания проводит дни открытых дверей для поставщиков в шести регионах России

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно