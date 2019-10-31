29 ноября 2019 г. в Москве пройдет форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса”, направленный на формирование предложений по совершенствованию транспортной инфраструктуры и реализации инфраструктурных проектов.

Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие реализации новых инвестиционных проектов, направленных на исполнение майского указа Президента РФ. В фокусе внимания – ресурсное обеспечение исполнения мероприятий транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, наполнение его новыми инвестиционными проектами, развитие частной концессионной инициативы, совершенствование регуляторных ограничений в области инфраструктурного строительства.

Экспертные дискуссии и формирование предложений пройдут в формате рабочих групп по следующим тематикам:

Обеспечение реализации проектов транспортной инфраструктуры

Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры

Инвестиции в проекты городского транспорта

Презентация итогов работы рабочих групп и формирование сводного перечня инициатив и предложений состоится в ходе Пленарной сессии “Инфраструктура и национальные цели развития. Инициативы бизнеса”.

Приглашены к участию:

МАКСИМ АКИМОВ — Заместитель Председателя Правительства РФ

АЛЕКСАНДР ШОХИН — Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

ИННОКЕНТИЙ АЛАФИНОВ — Первый Заместитель Министра транспорта РФ

ИГОРЬ ВДОВИН – Член Правления РСПП, Вице-президент РСПП, Председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке

АНДРЕЙ КОСТЮК — Руководитель Федерального дорожного агентства

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО — Председатель Правления ГК "Российские автомобильные дороги"

ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ — Генеральный директор, Председатель правления ОАО “РЖД”

МАКСИМ ЛИКСУТОВ — Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

РОМАН ТРОЦЕНКО — Председатель Совета директоров Инфраструктурной Корпорации “АЕОН”

НИКОЛАЙ ЦЕХОМСКИЙ — Первый заместитель Председателя, член Правления ВЭБ.РФ

МИХАИЛ ХРЯПОВ — Генеральный директор АО “Стройтрансгаз”

ИГОРЬ СНЕГУРОВ — Председатель Совета директоров Группы "ВИС"

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ — Генеральный директор АО “СУЭК”

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ — Генеральный директор АО ХК “СДС-Уголь”

СЕРГЕЙ ХРАМАГИН — Генеральный директор ПАО “ГТЛК”

И др.

В рамках мероприятия реализуется обширная программа нетворкинга и B2B-переговоров.

Аудитория форума: федеральные органы власти, государственные компании, инфраструктурные подрядчики, производители и поставщики строительных материалов, оборудования и техники, проектные институты, инвестиционные компании, банки, крупные грузовладельцы, аэропорты, портовые компании, транспортно-логистические компании.

Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» состоится 29 ноября 2019 г. в Москве по адресу: ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).

Регистрация на официальном сайте форума.