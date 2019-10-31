31 октября 2019, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БИЗНЕСА
Отрасль: Транспорт Строительство
29 ноября 2019 г. в Москве пройдет форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса”, направленный на формирование предложений по совершенствованию транспортной инфраструктуры и реализации инфраструктурных проектов.
Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие реализации новых инвестиционных проектов, направленных на исполнение майского указа Президента РФ. В фокусе внимания – ресурсное обеспечение исполнения мероприятий транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, наполнение его новыми инвестиционными проектами, развитие частной концессионной инициативы, совершенствование регуляторных ограничений в области инфраструктурного строительства.
Экспертные дискуссии и формирование предложений пройдут в формате рабочих групп по следующим тематикам:
Презентация итогов работы рабочих групп и формирование сводного перечня инициатив и предложений состоится в ходе Пленарной сессии “Инфраструктура и национальные цели развития. Инициативы бизнеса”.
Приглашены к участию:
И др.
В рамках мероприятия реализуется обширная программа нетворкинга и B2B-переговоров.
Аудитория форума: федеральные органы власти, государственные компании, инфраструктурные подрядчики, производители и поставщики строительных материалов, оборудования и техники, проектные институты, инвестиционные компании, банки, крупные грузовладельцы, аэропорты, портовые компании, транспортно-логистические компании.
Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» состоится 29 ноября 2019 г. в Москве по адресу: ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).
Регистрация на официальном сайте форума.