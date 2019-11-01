Диплом победителя " Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2019

ООО «ПО «Энергокомплект» приняло участие и стало победителем в V Республиканском конкурсе на соискание премии за достижения в области повышения энергоэффективности «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2019». Диплом победителя присужден за представленный продукт: кабели силовые из этиленпропиленовой резины на напряжение 6-35 кВ с легко отделяющимся полупроводящим слоем в номинации «Энергоэффективный продукт года», в категории: материалы, изделия для электросетей.

Церемония награждения прошла в Национальном художественном музее. Впервые, помимо Диплома победителя, предприятия награждались также и памятным знаком, разработанным в честь юбилея.

Основная цель конкурса — популяризация внедрения передовых энергоэффективных продуктов, технологий и решений в различных отраслях экономики, направленных на снижение энергоемкости ВВП, а также эффективных моделей энергопотребления на основе возобновляемых источников энергии. Нынешнее мероприятие пятое по счету и юбилейное, участие в нем приняли свыше 100 предприятий. В юбилейном конкурсе в 5 номинациях победителями стали 19 предприятий с 24 заявками. В отборочном туре участвовало около 40 компаний. В систему оценки включены были критерии не только по энергосбережению, а в целом, по ресурсосбережению (материальные, финансовые ресурсы и т.д.).

И ПО «Энергокомплект» в числе победителей!!!

Решение Экспертного совета 5-го Республиканского конкурса на соискание премии по энергоэффективности «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2019» признать победителем кабели силовые из этиленпропиленовой резины на напряжение 6-35 кВ с легко отделяющимся полупроводящим слоем «Энергоэффективным продуктом года», подтверждает высокое качество изготовления и инновационность продукции, выпускаемой ПО «Энергокомплект»!

Победа в конкурсе «Лидер энергоэффективности» – не только результат успешной политики руководства ООО «ПО «Энергокомплек» по внедрению энергосберегающих технологий производства, приобретению новейшего энергоэффективного технологического оборудования, уменьшение доли энергоресурсов в стоимости выпускаемой продукции , а бесспорное подтверждение того, что предприятие не останавливается на достигнутом, а из года в год внедряет новые технологии и идет вперед, оставаясь не только лидером в своей отрасли, но и лидером в области экологической безопасности и энергоэффективности, держа руку на пульсе тенденций современного энергоэффективного производства.