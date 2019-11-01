Индустриальный парк на площади 150 га создадут в ТОР "Дагестанские Огни"

Индустриальный парк для реализации проектов резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Дагестанские Огни" будет создан в Дагестане, для этого городу передан участок земли площадью 150 га, сообщил в пятницу ТАСС глава городской администрации Зейдулла Гашимов.

"Постановлением правительства Республики Дагестан нам было выделено 150 га земли дополнительно. <…> Эта территория полностью предназначена для создания индустриального парка по программе развития моногородов", - сказал Гашимов, добавив, что в индустриальном парке будут размещаться предприятия, получившие статус резидентов ТОР "Дагестанские Огни".

По его словам, участок был передан городу, так как собственных свободных земель, подходящих для реализации проектов резидентов ТОР в Дагестанских Огнях, нет, и проблема была решена за счет земель, находившихся в республиканской собственности. "Сейчас мы получили на эти земли всю документацию, сейчас это земля [муниципального образования] "Город Дагестанские Огни", - пояснил собеседник ТАСС, не уточнив срок создания индустриального парка.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития (ТОР).