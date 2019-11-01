"Россети" награждены за работу с молодежью

Компания «Россети» удостоена наград в двух номинациях конкурса среди организаций-работодателей, принимающих студенческие отряды, по итогам трудового семестра 2019 года.

Конкурс организован Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Мероприятие посвящено празднованию в 2019 году 60-летия движения студенческих отрядов в Российской Федерации.

Компания «Россети» стала победителем как «Лучший работодатель в электроэнергетической отрасли» и «Лучший работодатель по старту карьеры и дальнейшему постоянному трудоустройству участников студенческих отрядов».

«Россети» уделяют значительное внимание практической подготовке и развитию востребованных в электросетевом комплексе компетенций у будущих специалистов – студентов вузов и ссузов. Группа компаний реализует партнерские программы более чем с 300 профильными учебными заведениями по всей стране. Работники компаний группы участвуют в учебном процессе, выступают в качестве руководителей практики, наставников для бойцов студенческих отрядов. Помимо организации практик и работы студенческих отрядов в летний период на объектах электросетевого комплекса, при содействии компаний группы осуществляется модернизация учебных баз, создаются профильные кафедры, дорабатываются учебные программы. Всего с момента возрождения студенческих отрядов электросетевого комплекса в компаниях группы «Россети» трудилось свыше 13 000 человек.

Весь комплекс мероприятий по взаимодействию с образовательными организациями нацелен на привлечение наиболее мотивированных, подготовленных студентов для работы в группе «Россети» и сокращение периода профессиональной адаптации молодых специалистов.