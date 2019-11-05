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Генеральный директор Группы Enel Франческо Стараче был награжден Орденом Дружбы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Генеральный директор Группы Enel Франческо Стараче был награжден Орденом Дружбы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

5 ноября 2019, 12:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Enel, ЭНЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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4 ноября 2019 года Генеральный директор международной энергетической Группы Enel Франческо Стараче был удостоен ордена Дружбы, который ему вручил лично Президент Российской Федерации Владимир Путин на государственной церемонии награждения российских и иностранных граждан. На торжественном приёме по случаю Дня народного единства в Кремле господин Стараче и компания Enel были отмечены наградой «за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, внедрение экологически чистых технологий и развитие международных экономических отношений в отраслях промышленности».

«Большая честь быть награжденным данным орденом Дружбы лично Президентом Российской Федерации. Получение этой награды еще раз подчеркивает значимость сотрудничества России и Италии, обмена опытом и постоянного взаимодействия в рамках реализации совместных проектов, а также свидетельствует о том, что стратегия Группы Enel, направленная на энергетическую трансформацию и устойчивое развитие, удостаивается высоких наград», - сказал Франческо Стараче, Генеральный директор Группы Enel.

Орден Дружбы Российской Федерации является знаком поощрения за выстраивание плодотворных отношений между странами и укрепление позиций России в международном сообществе. Им награждают как граждан России, так иностранных граждан, в том числе за успехи в различных отраслях экономики.

Группа Enel является крупнейшей компанией в Италии и лидирующей в Европе по рыночной капитализации. Франческо Стараче руководит Группой Enel с 2014 года. Трансформация энергетического сектора и его устойчивое развитие являются ключевыми векторами деятельности компании. Во всех странах своего присутствия, включая Россию, где компания представлена в секторе традиционной генерации, а также начала развивать новое направление – возобновляемые источники энергии, компания опирается на принципы устойчивого развития, инновационного производства за счет использования экологически чистых технологий, декарбонизации своей деятельности и уделяет особое внимание социальной ответственности и устойчивому развитию. Внедряемые компанией технологии как уже на существующих электростанциях компании, так и на строительстве новых объектов ветрогенерации, зачастую применяются в России вперые. Кроме того, компания активно развивает такие передовые направления как инфраструктура для электромобилей, энергонакопители, управление спросом, умные сети, все то, что позволяет сделать энергетику драйвером развития экономики страны в рамках энергостратегии, которой придерживается Российская Федерация.

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