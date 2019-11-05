Уважаемые Коллеги!

Предлагаем вам к ознакомлению и использованию полный перечень сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и Российской Федерации, выданных на кабельно-проводниковую продукцию в период с 01.01.2016 года по 01.07.2019 года.

Перечень сертификатов включает в себя информацию, содержащуюся в Едином Реестре сертификатов соответствия РОСАККРЕДИТАЦИИ и содержит активные ссылки на данный реестр.

Предлагаемый перечень предназначен для проверки действительности и подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а также для получения информации о испытательных лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших сертификат, а также о причинах отзыва аккредитации у того или иного органа.

Для удобства пользования в перечне введены цветовые маркеры для статуса сертификатов, испытательных лабораторий и органов сертификации.

Зеленый цвет – действующий сертификат, ИЛ или ОС;

Красный – аннулированный сертификат, отозванная аккредитация у ИЛ или ОС.

Желтый – приостановлено действие ИЛ или ОС;

Фиолетовый – сертификат переведен в архивный статус.

Статусы приведены по состоянию на 01.07.2019 года, более актуальную информацию Вы можете увидеть перейдя по активной ссылке номера сертификата.

Согласно Положению «О федеральном государственном контроле за деятельностью аккредитованных лиц», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. N 360, если период, в который информация о результатах деятельности аккредитованного лица вносилась им в реестры сертификатов соответствия и реестры деклараций о соответствии без фактического проведения всех или части работ по оценке соответствия или с нарушением правил их проведения, достоверно установить невозможно, в архивную часть реестра сертификатов переводятся сведения за период, равный одному году с даты принятия соответствующего решения.

Выпуск в обращение продукции с сертификатами соответствия, выданными сертифицирующими органами с нарушением требований к обязательной сертификации, создает недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

В соответствии с ч. 2 ст.3 ТР ТС 004/2011 низковольтное оборудование, соответствие которого требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должно быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.

Предлагаем Вам дать объективную оценку имеющимся у Вас документам об аттестации кабельной продукции.

Рекомендуем производителям при наличии оснований рассмотреть вопрос об аннулировании, в добровольном порядке, сертификатов соответствия, полученных на основании протоколов испытаний испытательных лабораторий, действие аттестатов аккредитации которых прекращено; провести обязательную сертификацию продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства (с проведением испытаний в добросовестных испытательных лабораториях); принять меры, направленные на недопущение обращения на рынке продукции, сертификаты соответствия которой выданы с нарушением требований к проведению обязательной сертификации.

Обращаем внимание, что перечень сформирован по состоянию на 01.07.2019 года. Учитывая активную контрольно-надзорную работу Росаккредитации данный перечень будет актуализироваться в регулярном порядке.

С уважением,

Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель»

Сахарова Н.В.