Публичное обсуждение проектов стандартов в области электроэнергетики и защиты прав потребителей

В октябре началось публичное обсуждение 128 проектов стандартов. Предложения и замечания по ним принимают разработчики в рамках профильных технических комитетов по стандартизации. Публичное обсуждение продлится до декабря 2019 года. Точные даты и контактная информация указаны на сайте Росстандарта в разделе Деятельность > Стандартизация > Уведомления > Уведомления о документах по стандартизации во ФГИС Росстандарта.

ТК 001 «Производственные услуги»:

ГОСТ Р Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования

ТК 005 «Судостроение»:

ГОСТ Р Конструкции судовые из алюминиевых сплавов. Соединения сварные корпусных конструкций. Правила контроля

ГОСТ Р Конструкции судовые из меди и сплавов на ее основе. Швы сварные. Типы, конструктивные элементы и технические требования;

ГОСТ Р Конструкции судовые металлические. Соединения сварные. Радиографический метод контроля;

ГОСТ Р Конструкции судовые металлические. Газовые и жидкостные методы контроля герметичности;

ГОСТ Р Конструкции судовые металлические. Соединения сварные. Ультразвуковой метод контроля;

ГОСТ Р Конструкции судовые металлические. Соединения сварные груб с трубными решётками теплообменных аппаратов. Радиографический метод контроля;

ГОСТ Р Конструкции судовые металлические. Соединения сварные стальных корпусных конструкций. Правила контроля

ТК 010 «Менеджмент риска»:

ГОСТ Р Менеджмент риска. Управление технико-производственными рисками промышленного предприятия;

ГОСТ Р Менеджмент риска. Количественная оценка влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов

ТК 012 «Методология стандартизации»:

ГОСТ Р Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности

ТК 016 «Электроэнергетика»:

ГОСТ Р Изоляторы полимерные проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия;

ГОСТ Р Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия

ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»:

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Морские контейнеры. Технические требования;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Подъемные устройства для подводных операций;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Методические указания по проектированию оборудования из дуплексной нержавеющей стали для предотвращения водородного растрескивания;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Горячедеформированные прутки из углеродистой и легированной стали. Технические условия;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Техническая документация. Методические указания;

ГОСТ Р Трубы полимерные, армированные металлическим каркасом, и соединительные детали к ним;

ГОСТ Р Строительство и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности. Берегоукрепление и противоэрозионная защита;

ГОСТ Р Строительство и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности. Материалы и конструкции для строительства вдольтрассовых проездов и площадок;

ГОСТ Р Строительство и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности. Площадочные объекты. Гидроизоляционные рулонные материалы;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Фланцы, фитинги, клапаны и детали для работы в условиях высоких температур. Технические условия;

ГОСТ Р Строительство и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности. Рекультивация и стабилизация грунта;

ГОСТ Р Аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 17. Руководство по вспомогательному оборудованию гибких трубопроводов;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 16. Технические условия на вспомогательное оборудование для гибких трубопроводов;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Термины и определения

ТК 025 «Качество почв, грунтов и органических удобрений»:

ГОСТ Р Качество почвы. Экологическая доступность неполярных органических соединений. Определение потенциальной биодоступной и небиодостуной фракции с использованием сильного адсорбента или комплексона;

ГОСТ Качество почв. Определение хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с использованием электронозахватного детектора;

ГОСТ Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена;

ГОСТ Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ;

ГОСТ Охрана природы. Почвы. Паспорт почв

ТК 030 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ГОСТ Изменение № 1 ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"

ТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»:

ГОСТ Парафины нефтяные твердые. Технические условия;

ГОСТ Р Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в анализаторе с постоянно закрытым тиглем

ТК 044 «Аккумуляторы и батареи»:

ПНСТ Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Электрохимические системы (IEC 62933-5-2 ED1, IDT);

ПНСТ Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для литий-ионных аккумуляторов и батарей для использования в системах накопления электрической энергии (IEC 63056 ED1, IDT);

ПНСТ Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для литий-ионных аккумуляторов и батарей для использования в системах накопления электрической энергии (IEC 63056 ED1, IDT)

ТК 045 «Железнодорожный транспорт»:

ГОСТ Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия;

ГОСТ Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия;

ПНСТ Вагоны грузовые. Расчетные неровности железнодорожного пути для оценки показателей динамических качеств грузовых вагонов расчетными методами

ТК 052 «Природный и сжиженные газы»:

ГОСТ Газ горючий природный. Расчет метанового числа;

ГОСТ Газ горючий природный. Определение плотности пикнометрическим методом;

ГОСТ Газ горючий природный. Определение температуры точки росы по воде;

ТК 057 «Интеллектуальные транспортные системы»:

ПНСТ Интеллектуальные транспортные системы. Автомобильный транспорт, условия окружающей среды и тестирование электрического и электронного оборудования – Часть 2. Влияние электрических нагрузок;

ПНСТ Интеллектуальные транспортные системы. Автомобильный транспорт, условия окружающей среды и тестирование электрического и электронного оборудования – Часть 3. Влияние механических нагрузок;

ПНСТ Интеллектуальные транспортные системы. Автомобильный транспорт, Условия окружающей среды и тестирование электрического и электронного оборудования – Часть 4. Влияние климатических условий;

ПНСТ Интеллектуальные транспортные системы. Автомобильный транспорт, условия окружающей среды и тестирование электрического и электронного оборудования – Часть 1. Общие положения;

ТК 076 «Системы менеджмента»:

ГОСТ Р Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по урегулированию спорных вопросов вне организации;

ГОСТ Р Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению;

ГОСТ Р Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по управлению претензиями в организациях;

ГОСТ Р Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;

ГОСТ Р Бережливое производство. Руководство по применению ГОСТ Р 56404 в интегрированных структурах;

ГОСТ Р Бережливое производство. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р Бережливое производство. Руководство по применению требований ГОСТ Р 56404 в цепи поставок;

ТК 111 «Защита прав потребителей на основе контроля продукции на стадиях обращения и при оказании услуг»:

ГОСТ Р Проведение испытаний потребительских товаров. Руководство для некоммерческих организаций;

ГОСТ Р Взаимодействие с испытательными лабораториями при проведении испытаний потребительских товаров. Руководство для некоммерческих организаций

ТК 115 «Устойчивое развитие административно–территориальных образований»:

ГОСТ Р Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни

ТК 125 «Применение статистических методов»:

ГОСТ Р Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Уровни качества в виде числа несоответствующих единиц продукции на миллион;

ГОСТ Р Статистические методы. Применение к новым технологиям и процессу разработки продукции. Робастное параметрическое проектирование (RPD);

ГОСТ Р Статистические методы. Способность обнаружения. Часть 7. Методы оценки с учетом фонового шума

ТК 141 «Робототехника»:

ГОСТ Р Роботы и робототехнические устройства. Мобильные сервисные роботы для профессионального использования. Уровни автономности. Термины и определения

ТК 144 «Строительные материалы»:

ГОСТ Портландцемент для асбестоцементных изделий. Технические условия;

ГОСТ Портландцементный клинкер товарный. Технические условия

ТК 150 «Метрополитены»:

ГОСТ Р Метрополитены. Верификация закупленной продукции;

ГОСТ Тормозные краны машиниста подвижного состава метрополитена. Требования безопасности и методы контроля

ТК 164 «Искусственный интеллект»:

ГОСТ Р Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения;

ГОСТ Р Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. Методика определения показателей качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям

ТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»:

ГОСТ Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 1. Общие положения;

ГОСТ Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация условий окружающей среды;

ГОСТ Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 3. Проектные решения конструкции;

ГОСТ Материалы лакокрасочные. Защита от коррозии стальных конструкций защитными лакокрасочными системами. Часть 4. Типы поверхностей и их подготовка;

ГОСТ Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия

ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы»:

РМГ ГСИ. Весы неавтоматического действия. Методика калибровки;

ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений. Меры температурного коэффициента линейного расширения. Методика поверки;

ГОСТ ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки

ТК 218 «Приборные подшипники качения»:

ГОСТ Р Подшипники качения приборные. Методы контроля геометрических параметров деталей подшипников;

ГОСТ Р Подшипники качения приборные. Отклонение от круглости поверхностей деталей. Методика выполнения измерений;

ГОСТ Р Подшипники качения приборные. Методы измерения твердости деталей подшипников

ТК 228 «Средства надежного хранения и безопасности»:

ГОСТ Р Тара для хранения стрелкового оружия и гранатометных средств ближнего боя. Классификация

ТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»:

ГОСТ Р Жиры и масла животные и растительные. Метод определения термических свойств с использованием дифференциальной сканирующей калориметрии

ТК 269 «Горное дело»:

ГОСТ Р Горное дело. Мобильный медицинский комплекс по спасению подземного персонала. Общие технические условия;

ГОСТ Р Оборудование горно-шахтное. Аэрогазовый контроль угольных шахт. Сканирующий контроль метана и окиси углерода

ТК 274 «Пожарная безопасность»:

ГОСТ Техника пожарная. Блоки пожарных гидрантов. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Техника пожарная. Насадки пенные подслойные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Техника пожарная. Вышка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Техника пожарная. Фильтр пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Техника пожарная. Мембрана пожарная для подслойного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Техника пожарная. Емкости для хранения пенообразователей. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Устройства для ликвидации бытовых пожаров забрасываемого типа. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Технические средства пожарной автоматики вспомогательные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р Техника пожарная. Экраны теплозащитные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Пожарная техника. Классификация пожаров

ТК 322 «Атомная техника»:

ГОСТ Р Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Резистивные детекторы температуры

ТК 335 Методы испытаний агропромышленной продукции на безопасность:

ГОСТ Мёд натуральный. Определение содержания глюфосината, глифосата и его метаболита методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого разрешения;

ГОСТ Мёд натуральный. Определение содержания инсектицидов методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

ТК 343 «Качество воды»:

ГОСТ Р Вода. Общие требования к отбору проб;

ГОСТ Р Вода питьевая. Гамма-спектрометрический метод определения удельной активности радионуклида радон-222;

ТК 347 «Услуги торговли и общественного питания»:

ГОСТ Р Торговля. Производство и реализация товаров под собственными торговыми знаками;

ГОСТ Р Торговля. Термины и определения

ТК 364 «Сварка и родственные процессы»:

ГОСТ Р Сварка термопластов. Процедура сварки закладными нагревателями полиэтиленовых труб и соединительных деталей

ТК 366 «"Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция»:

ГОСТ Р Зеленые стандарты. Посадочный материал декоративных растений;

ПНСТ Зелёные стандарты. Аккумуляторы литий-ионные. Критерии и показатели для подтверждения соответствия «зеленой» продукции;

ПНСТ Зеленые стандарты. Зеленая продукция и зеленые технологии. Методика оценки снижения углеродного следа;

ПНСТ Зеленые стандарты. Щебень пеностекольный теплоизоляционный. Критерии и показатели для подтверждения соответствия «зеленой» продукции;

ПНСТ Зеленые стандарты. Материалы упаковочные из полимерных пленок с нанопокрытием. Критерии и показатели для подтверждения соответствия «зеленой» продукции

ТК 368 «Медь»:

ГОСТ Р Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки. Измерение массовой доли цинка в минеральных формах;

ГОСТ Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки. Измерение массовой доли меди, цинка, свинца, висмута, кадмия, мышьяка методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»:

ГОСТ Р Строительные работы и типовые технологические процессы. Применение беспилотных воздушных судов при выполнении земляных работ. Общие требования

ТК 418 «Дорожное хозяйство»:

ГОСТ Р Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проектированию системы вентиляции тоннелей;

ГОСТ Р Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия;

ГОСТ Р Применение BIM-технологий при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Общие требования

ТК 436 «Менеджмент качества и общие аспекты медицинских изделий»:

ГОСТ Р Изделия медицинские. Программное обеспечение. Часть 2. Валидация программного обеспечения, используемого в рамках систем качества медицинских изделий;

ГОСТ Р Изделия медицинские - Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1: Основные требования (ISO 15223-1: 2016)

ТК 441 «Нанотехнологии»:

ПНСТ Нанотехнологии. Часть 13. Графен. термины и определения;

ПНСТ Нанотехнологии. Оценка надежности. Часть 2-1. Устройства фотоэлектрические нанотехнологические. Методы испытаний на устойчивость

ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения»:

ГОСТ Р Планирование технического обслуживания продукции военного и продукции двойного назначения;

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Рекомендации по применению

ТК 700 «Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии»:

ГОСТ Р Компьютерные модели и моделирование. Валидационный базис;

ГОСТ Р Методы математического моделирования и виртуализации испытаний электронной компонентной базы и электронной аппаратуры на механические воздействия при проектировании;

ГОСТ Р Компьютерные модели и моделирование. Классификация;

ГОСТ Р Компьютерные модели и моделирование. Валидация. Общие положения;

ГОСТ Р Компьютерные модели и моделирование. Процедуры валидации;

ГОСТ Р Методы создания карт рабочих режимов электронной компонентной базы на основе математического моделирования и виртуализации испытаний электронной компонентной базы и электронной аппаратуры на внешние воздействующие факторы при проектировании;

ГОСТ Р Методы математического моделирования и виртуализации испытаний электронной компонентной базы и электронной аппаратуры на тепловые воздействия при проектировании;

ГОСТ Р Технология математического моделирования и виртуализации испытаний электронной компонентной базы и электронной аппаратуры на внешние воздействующие факторы на всех этапах жизненного цикла

Ссылка на уведомления на сайте Росстандарта

Источник: gost.ru