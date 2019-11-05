Топливная компания ТВЭЛ провела стратегическую сессию с партнерами по новым бизнесам

В АО «ТВЭЛ» состоялся Бизнес-диалог по неядерным бизнесам – стратегическая сессия с участием представителей компаний-партнеров. В ходе мероприятия топ-менеджеры Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» подробно представили ключевые стратегические направления по развитию новых бизнесов, обозначив приоритетные технологии, продукты и их рыночный потенциал.

Бизнес-диалог – традиционный формат взаимодействия с партнерами, который АО «ТВЭЛ» активно использует в работе со своими многолетними заказчиками по продукции ядерного топливного цикла, информируя их о приоритетах развития Топливной компании, новых разработках и услугах, а также получая обратную связь от клиентов. Встреча в таком формате с действующими и потенциальными партнерами по новым неядерным бизнесам была организована впервые, в ней приняли участие около 100 человек, включая представителей нескольких десятков компаний и правительств ряда регионов РФ.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров отметил, что с самого основания атомной отрасли в ней был заложен потенциал для дальнейшей диверсификации: многоуровневая производственная цепочка, мощный научно-технологический фундамент – сегодня весь накопленный опыт и компетенции находят новое применение в смежных областях. В качестве преимуществ Росатома Кирилл Комаров выделил умение решать сложные комплексные задачи, беспрецедентно высокие стандарты качества и безопасности атомной отрасли, умение работать с долгосрочным горизонтом планирования, опыт господдержки, широкий географический охват бизнеса и клиентоориентированность. В планах Госкорпорации – к 2030 году довести долю выручки от новых продуктов до 40% (с учетом роста самой консолидированной выручки Росатома).

«В Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» накоплены уникальные компетенции по работе с самыми разными заказчиками по всему миру, в том числе имеющими наиболее строгие требования к поставщикам. Кроме того, по ряду новых бизнесов ТВЭЛ выступает отраслевым интегратором – центром компетенций Росатома по развитию нового направления и единым окном для внешних заказчиков», - подчеркнул Кирилл Комаров.

Старший вице-президент по развитию новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев сделал обзорную презентацию по Топливной компании и ее новым бизнесам, сделав особый акцент на мощный научно-технический блок (ежегодное финансирование НИОКР – более 3 млрд рублей). При этом Юрий Кудрявцев подчеркнул, что созданные в Топливной компании ТВЭЛ отраслевые интеграторы по новым бизнесам открыты для кооперации с компаниями вне контура атомной отрасли, в том числе в рамках создания альянсов и совместных предприятий.

Руководители компаний-интеграторов и профильных департаментов АО «ТВЭЛ» подробно представили стратегические направления и приоритеты развития бизнесов Топливной компании по таким направлениям, как аддитивные технологии, системы накопления энергии, металлургия, химия, цифровые продукты. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась сессия обратной связи от партнеров.

Как отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, подобные встречи позволяют дать новым партнерам комплексное представление о Топливной компании и возможностях топливного дивизиона Росатома по диверсификации бизнеса.

«Успешное развитие сотрудничества в области новых технологий, таких как аддитивное производство или системы накопления энергии, - это не просто создание новых продуктов, но и новых рынков, которых не было раньше, и в конечном итоге – нового технологического уклада в национальной промышленности», - подчеркнула Наталья Никипелова.

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ».

Источник: Департамент коммуникаций ТК «ТВЭЛ»