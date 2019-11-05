Уральский турбинный завод модернизирует турбину Омской ТЭЦ-4 в рамках ДПМ-2

Уральский турбинный завод (входит в РОТЕК) и ТГК-11 подписали договор о модернизации турбины Т-100/120-130-2 на Омской ТЭЦ-4. Замена цилиндра высокого давления и ряда критически важных узлов позволит обнулить парковый ресурс, а также повысить эффективность, надежность, маневренность и ремонтопригодность паровой турбины. Срок поставки оборудования – октябрь 2020 года.

Проект будет реализован в рамках ДПМ-2 – программы модернизации тепловых электростанций (КОММод 2025). В портфеле заказов УТЗ уже семь объектов из программы ДПМ-2, в проработке находятся еще несколько проектов.

Модернизируемая турбина эксплуатировалась на Омской ТЭЦ-4 с 1971 года. Помимо цилиндра высокого давления в ходе модернизации будут заменены блок стопорного клапана, перепускные трубопроводы между стопорным клапаном и цилиндром турбины, блоки переднего и среднего подшипников с фундаментными рамами, трубопроводы собственно турбины, модернизирована система управления и защиты, а также организован дополнительный регулируемый отбор пара на собственные нужды. Реализованный проект модернизации турбины Т-100/120-130-2 станет базой для дальнейшего развития и увеличения технико-экономических показателей этой станции.

АО «ТГК-11» является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний Сибири, объединяет энергогенерирующие мощности Омской области. В её состав входят Омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании составляет 1565,2 МВт, тепловая – 3669,24 Гкал/ч. 98,54% акций АО «ТГК-11» принадлежат группе «Интер РАО». В 2019-2020 годах ТГК-11 направит более 3 млрд руб. на ремонтную и инвестиционную программы: планируется выполнить ремонт 42 единиц основного оборудования станций.