 
Законотворчество (постановления)

Владельцев эталонов освободили от избыточных требований

Постановление Правительства РФ снимает с владельцев эталонов нагрузку по их аттестации, если они являются средствами измерений утвержденного типа. Необходимые изменения внесены в Положение об эталонах единиц величин в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений.

Основанием для регистрации средств измерений в качестве эталонов в Федеральном информационном фонде обеспечения единства измерений будут выступать результаты поверки со специальной пометкой, подтверждающей статус эталона. Никаких дополнительных форм оценки соответствия кроме поверки новое положение не предусматривает.

Аттестация потребуется только в том случае, если в качестве эталона планируется использовать техническое оборудование, не являющееся средством измерений утвержденного типа.

Эксперты ВНИИ метрологической службы Росстандарта, ведущей организации в области законодательной метрологии, назвали инициативу удачным примером «умного регулирования», которое избавляет владельцев эталонов от выполнения избыточных процедур и снижает финансовую нагрузку на бизнес.

Сейчас для получения статуса эталона средства измерений должны пройти поверку или калибровку, а затем аттестацию. Владельцы вынуждены разрабатывать паспорта эталонов, правила их содержания, методики аттестации, используя для этого «первичные» документы – руководства по эксплуатации СИ и методики их поверки. Изменения устраняют это двойное регулирование и избавляют нас от ситуации, когда соответствие эталону подтверждается результатами аттестации, а не поверки, которая ее предваряет. Также снимаются риски того, что заинтересованный в результатах аттестации владелец средства измерений самостоятельно его откалибрует и сам же аттестует в качестве эталона

– сообщил Александр Кузин, директор ВНИИ метрологической службы Росстандарта.

Постановление Правительства Российской Федерации №1355

Справочно:

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) является федеральным органом исполнительной власти РФ, который отвечает за реализацию политики по линии Минпромторга России и в рамках компетенции ведомства.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Минпромторг РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Утвержден единый перечень производителей, реализующих КППК
Подмосковные предприятия могут получить субсидию на производство и реализацию изобретений
Главы правительств СНГ подписали соглашение о стандартных образцах

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно