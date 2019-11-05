Владельцев эталонов освободили от избыточных требований

Постановление Правительства РФ снимает с владельцев эталонов нагрузку по их аттестации, если они являются средствами измерений утвержденного типа. Необходимые изменения внесены в Положение об эталонах единиц величин в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений.

Основанием для регистрации средств измерений в качестве эталонов в Федеральном информационном фонде обеспечения единства измерений будут выступать результаты поверки со специальной пометкой, подтверждающей статус эталона. Никаких дополнительных форм оценки соответствия кроме поверки новое положение не предусматривает.

Аттестация потребуется только в том случае, если в качестве эталона планируется использовать техническое оборудование, не являющееся средством измерений утвержденного типа.

Эксперты ВНИИ метрологической службы Росстандарта, ведущей организации в области законодательной метрологии, назвали инициативу удачным примером «умного регулирования», которое избавляет владельцев эталонов от выполнения избыточных процедур и снижает финансовую нагрузку на бизнес.

Сейчас для получения статуса эталона средства измерений должны пройти поверку или калибровку, а затем аттестацию. Владельцы вынуждены разрабатывать паспорта эталонов, правила их содержания, методики аттестации, используя для этого «первичные» документы – руководства по эксплуатации СИ и методики их поверки. Изменения устраняют это двойное регулирование и избавляют нас от ситуации, когда соответствие эталону подтверждается результатами аттестации, а не поверки, которая ее предваряет. Также снимаются риски того, что заинтересованный в результатах аттестации владелец средства измерений самостоятельно его откалибрует и сам же аттестует в качестве эталона

– сообщил Александр Кузин, директор ВНИИ метрологической службы Росстандарта.

Постановление Правительства Российской Федерации №1355

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