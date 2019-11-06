КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" одним из первых в Орловской области вошел в национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и сегодня является лидером по внедрению проекта в регионе.

В рамках реализации проекта по программе подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" в текущем году было отправлено на обучение во Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России семь сотрудников завода. Также планируется отправить еще семь сотрудников в 2020г.

В процессе обучения сотрудники овладеют новыми компетенциями и навыками управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, что в перспективе будет способствовать повышению производительности труда на предприятии.