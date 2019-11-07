Принято решение о строительстве крупнейшей в Германии СЭС "WeesowWillmersdorf"

Наблюдательный совет и правление немецкой энергокомпании EnBW приняли решение о строительстве крупнейшего солнечного парка в Германии «WeesowWillmersdorf» на территории площадью 164 га возле г. Вернойхен (Werneuchen) в федеральной земле Бранденбург (Brandenburg), имеющего в своем составе ≈ 465 000 солнечных модулей, распределенных по четырем полям, разделенным местной автодорожной сетью общего пользования, которая останется общедоступной после начала работы СЭС.

В рамках проекта предусмотрена реализация многочисленных компенсационных и восстановительных мер по охране окружающей среды. Объем выработки СЭС позволит обеспечить экологичной электроэнергией порядка 50 000 конечных потребителей. Установленная мощность СЭС порядка 180 МВт. Работы по прокладке кабеля для СЭС запланированы на начало 2020 г. Срок сдачи объекта в эксплуатацию - конец 2020 г. Особенностью масштабного проекта является отсутствие дополнительного финансирования в рамках немецкого закона «О возобновляемых источниках энергии» (German Renewable Energies Act, EEG). Первое строительство СЭС на указанных условиях стало возможным благодаря таким факторам как более чем 80% сокращение издержек в фотоэлектрическом секторе за последние десять лет и крупномасштабность проекта, позволяющая эффективно эксплуатировать энергетический объект без дополнительных финансовых вливаний.

СЭС Weesow-Willmersdorf позволит сократить объемы выбросов CO2 на 129000т ежегодно. Компания будет продавать электроэнергию самостоятельно через оптовый рынок электроэнергии и собственный портфель клиентов.

Официальный сайт ENBW