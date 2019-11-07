"Регуляторная гильотина" в кабельной промышленности

На телеграм-канале Ассоциации “Электрокабель” опубликовано обращение к подписчикам – все предложения по устранению избыточных требований в сфере промышленной безопасности можно прислать адрес mvt@elkat.ru или info@elektrokabel.ru.

Это связано с тем, что Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный директор ООО «Элкат» (группа компаний «Москабельмет») решением Правительства РФ включен в состав рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере промышленной безопасности (страница группы) при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральной исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Рабочая группа обсуждает и участвует в согласовании новой структуры нормативного регулирования в сфере промышленной безопасности. В перечень рассматриваемых вопросов входят в том числе:

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

федеральный государственный строительный надзор;

федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

федеральный государственный энергетический надзор;

федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций (саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

лицензионный контроль за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности;

лицензионный контроль за деятельностью по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I — III классов опасности.

Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов.

Термин «регуляторная гильотина» был предложен международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates, разработавшей ее концепцию. Этот инструмент активно используется в мире. «Гильотина» должна ликвидировать «различные точки торможения в законодательстве на основе доказательного регулирования». По оценке Jacobs, Cordova & Associates, в Хорватии экономия бизнеса от этого механизма составила $65,6 млн (0,13% ВВП) за девять месяцев реализации проекта (2006–2007 годы).

Готовить «дорожную карту» по «гильотине» поручено аппарату правительства.

В первую очередь гильотина затронет наиболее зарегулированные отрасли, следует из слов премьер-министра, а именно транспорт, экологию, промышленную безопасность, ветеринарию, санитарно-эпидемиологический надзор.

Дата начала применения «регуляторной гильотины» обозначена премьер-министром Дмитрием Медведевым. К середине ноября 2019 года проект постановления правительства об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР должен быть готов. Отменены будут более 20 тыс. актов.

“Отсечение устаревших норм — «регуляторная гильотина» является частью реформы КНД и только советскими актами не ограничится. Основой реформы должны стать два закона — «О госконтроле» (процессуальный — как проверять) и «Об обязательных требованиях» (материальный — что проверять). Одновременно предполагается полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований — отсечение устаревших, исключение дублирующих норм и их актуализация. Такая ревизия должна завершиться к 2021 году. Пока в реализации механизма «регуляторной гильотины» участвует 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере (МЧС, ФАС, Роспотребнадзор и другие)”, – пишет “Ъ” .

В октябре Правительство России утвердило составы и порядок работы 41 рабочей группы для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, известной как "регуляторная гильотина".



Группы сформированы при участии ведущих деловых объединений, Ассоциации европейского бизнеса, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В их составы вошли в том числе представители федеральных органов власти, экспертного, академического и научного сообществ, деловых объединений, институтов развития, общественных организаций предпринимателей, бизнес-омбудсмены. Также среди участников – представители компаний из различных отраслей.

"Деятельность рабочих групп должна стать своего рода навигатором законодательной активности по "регуляторной гильотины". Мы рассчитываем, что благодаря широкой дискуссии профильных специалистов - более 700 человек – удастся создать законодательство, способное обеспечить прозрачные и понятные правила поведения, отвечающие современным реалиям", – директор Департамента регуляторной политики правительства РФ Екатерина Салугина-Сорокова.

Сайт реформы “Регуляторная гильотина”