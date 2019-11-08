Ростех локализует производство в России цифровых станков

Госкорпорация Ростех в 2020 году начнет выпуск первых в России пятиосевых токарно-фрезерных цифровых обрабатывающих центров. Станки ТМХ-4000 с ЧПУ по технологии японской компании Takisawa будет производить Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) холдинга «Высокоточные комплексы». Продукция будет поставляться заказчикам в России и странах Таможенного союза.

КЭМЗ и Takisawa подписали контракт о совместном производстве, предполагающий сборку шести промышленных машин в Коврове к концу 2021 года. Первый станок будет собран уже в апреле 2020 года и представлен на выставке «Металлообработка-2020».

«Переход на цифровое оборудование нового поколения позволяет существенно нарастить объемы высокотехнологичной гражданской продукции. Мы начинаем производить на КЭМЗ пятиосевые токарно-фрезерные обрабатывающие центры, аналоги которых до этого не выпускались в России. Один такой центр способен заменить несколько трехкоординатных станков и в разы сократить производственный цикл. Модель уже заинтересовала потенциальных покупателей – это производственные предприятия Ростеха, а также компании судостроительной и нефтеперерабатывающей отраслей», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Уникальная промышленная машина оборудована системой, способной производить одновременную интерполяцию по пяти координатам. Она позволяет за одну установку без переналадки изготавливать сложные детали, в том числе комплектующие для самолетных двигателей, гидравлических узлов и атомных реакторов, с точностью обработки 5 микрон. На сегодняшний день во всем мире станки такого типа выпускают лишь семь предприятий.

«Станок ТМХ-4000 – представитель нового поколения многофункциональных обрабатывающих центров компании Takisawa, аккумулирующий ее почти 100-летний опыт в области станкостроения. Машина позволяет осуществить комплексную автоматизацию производства за счет использования различных систем и устройств, включая устройство автоматической смены инструмента (в магазине имеется до 120 видов инструмента), автоматизированный датчик контроля состояния инструмента, системы автоматической замены инструментальной оснастки, зажимных устройств и рабочих органов, многофункциональные загрузочные и разгрузочные устройства и транспортер для готовых деталей, а также многое другое. Конструкция станка предусматривает снижение воздействия на окружающую среду и способствует энергосбережению», – прокомментировал старший советник президента компании Takisawa Шухэй Ошима.

Takisawa и КЭМЗ сотрудничают с 2013 года. Предприятия совместно выпускают шесть моделей и более 30 модификаций станков, прошедших этапы локализации.

Фото: Takisawa Machine Tools