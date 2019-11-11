29 ноября 2019 г. в Москве пройдет Форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса” по вопросам реализации проектов транспортной инфраструктуры

В форуме принимают участие:
- Иннокентий Алафинов, Первый Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- Алексей Семенов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
- Георгий Чичерин, Заместитель Председателя Правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор»
- Михаил Хряпов, Генеральный директор АО «Стройтрансгаз»
- Игорь Коваль, Генеральный директор IC Holding по России и СНГ
- Вячеслав Валентик, Генеральный директор АО «РЖД Логистика»
- Геннадий Алексеев, Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»
- Юрий Тямушкин, Генеральный директор АО «ВаниноТрансУголь»
- Алексей Лебедев, Генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс»
- Сергей Храмагин, Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
- Ирина Ольховская, Первый заместитель Генерального директора — Коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания»
- и др.
Приглашаем вас принять участие в форуме и разработке повестки встречи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым, которая планируется в рамках мероприятия.
Обсуждение вопросов повестки форума пройдет в формате рабочих групп.
Смотреть программу форума
Ключевые вопросы:
- Строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения
- Обеспечение реализации инфраструктурных проектов строительными материалами, оборудованием и техникой
- Проблемы ценообразования в строительной отрасли и реализация проектов в условиях действующей системы
- Проекты развития инфраструктуры, предусмотренные Комплексным планом и Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
- Развитие портовых мощностей. Модернизация железнодорожных подходов к портам
- Меры повышения провозной способности железнодорожной и портовой инфраструктуры
- Инвестиции в проекты развития городского общественного транспорта
- Меры поддержки проектов модернизации систем перевозок и обновления парков городского транспорта в регионах РФ
Практическим результатом мероприятия станет формирование перечня предложений в адрес Правительства РФ по реализации инфраструктурных проектов, поддержка и развитие лучших инициатив бизнеса по модернизации и созданию инфраструктуры страны.
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