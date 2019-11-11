29 ноября 2019 г. в Москве пройдет Форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса” по вопросам реализации проектов транспортной инфраструктуры

В форуме принимают участие:

Иннокентий Алафинов, Первый Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Алексей Семенов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации

Георгий Чичерин, Заместитель Председателя Правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор»

Михаил Хряпов, Генеральный директор АО «Стройтрансгаз»

Игорь Коваль, Генеральный директор IC Holding по России и СНГ

Вячеслав Валентик, Генеральный директор АО «РЖД Логистика»

Геннадий Алексеев, Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»

Юрий Тямушкин, Генеральный директор АО «ВаниноТрансУголь»

Алексей Лебедев, Генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс»

Сергей Храмагин, Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

Ирина Ольховская, Первый заместитель Генерального директора — Коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания»

и др.

Приглашаем вас принять участие в форуме и разработке повестки встречи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым, которая планируется в рамках мероприятия.

Обсуждение вопросов повестки форума пройдет в формате рабочих групп.

Смотреть программу форума

Ключевые вопросы:

Строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения

Обеспечение реализации инфраструктурных проектов строительными материалами, оборудованием и техникой

Проблемы ценообразования в строительной отрасли и реализация проектов в условиях действующей системы

Проекты развития инфраструктуры, предусмотренные Комплексным планом и Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»

Развитие портовых мощностей. Модернизация железнодорожных подходов к портам

Меры повышения провозной способности железнодорожной и портовой инфраструктуры

Инвестиции в проекты развития городского общественного транспорта

Меры поддержки проектов модернизации систем перевозок и обновления парков городского транспорта в регионах РФ

Практическим результатом мероприятия станет формирование перечня предложений в адрес Правительства РФ по реализации инфраструктурных проектов, поддержка и развитие лучших инициатив бизнеса по модернизации и созданию инфраструктуры страны.

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