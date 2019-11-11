 
Мероприятия

29 ноября 2019 г. в Москве пройдет Форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса” по вопросам реализации проектов транспортной инфраструктуры

В форуме принимают участие:

  • Иннокентий Алафинов, Первый Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
  • Алексей Семенов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
  • Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
  • Георгий Чичерин, Заместитель Председателя Правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор»
  • Михаил Хряпов, Генеральный директор АО «Стройтрансгаз»
  • Игорь Коваль, Генеральный директор IC Holding по России и СНГ
  • Вячеслав Валентик, Генеральный директор АО «РЖД Логистика»
  • Геннадий Алексеев, Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»
  • Юрий Тямушкин, Генеральный директор АО «ВаниноТрансУголь»
  • Алексей Лебедев, Генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс»
  • Сергей Храмагин, Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
  • Ирина Ольховская, Первый заместитель Генерального директора — Коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания»
  • и др.

Приглашаем вас принять участие в форуме и разработке повестки встречи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым, которая планируется в рамках мероприятия.

Обсуждение вопросов повестки форума пройдет в формате рабочих групп.

Смотреть программу форума

Ключевые вопросы:

  • Строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения
  • Обеспечение реализации инфраструктурных проектов строительными материалами, оборудованием и техникой
  • Проблемы ценообразования в строительной отрасли и реализация проектов в условиях действующей системы
  • Проекты развития инфраструктуры, предусмотренные Комплексным планом и Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
  • Развитие портовых мощностей. Модернизация железнодорожных подходов к портам
  • Меры повышения провозной способности железнодорожной и портовой инфраструктуры
  • Инвестиции в проекты развития городского общественного транспорта
  • Меры поддержки проектов модернизации систем перевозок и обновления парков городского транспорта в регионах РФ

Практическим результатом мероприятия станет формирование перечня предложений в адрес Правительства РФ по реализации инфраструктурных проектов, поддержка и развитие лучших инициатив бизнеса по модернизации и созданию инфраструктуры страны.

Перейти на сайт форума

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Инфраструктурные инициативы бизнеса

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
К концу года в Белгородэнерго появится первый цифровой район электрических сетей
В программе СевТЭК-2019 - региональная инвестиционная энергетическая конференция
Неделя металлов стартует в Москве
EnergyNet: Новые возможности для отраслевого сообщества

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно