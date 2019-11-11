Неделя металлов стартует в Москве

В Москве стартует Неделя металлов. Традиционно ее начинает Международная конференция «Российский рынок металлов», которая проводится уже в 22-й раз.

В ее работе принимают участие более 140 представителей ведущих металлургических и дистрибьюторских компаний, поставщиков оборудования для металлургической отрасли, консалтинговых компаний и научно-исследовательских институтов.

На первой сессии участники конференции рассмотрят и обсудят тенденции развития мирового и российского рынка металлов, основные вызовы и задачи для отечественной металлургической промышленности в текущий период.

На второй сессии конференции пойдет речь о различных сегментах российского рынка, о сложившейся обстановке с поставками листового и сортового проката, труб и метизов. Кроме того, участники этой сессии обсудят вопросы технического регулирования в современных условиях.

Третья сессия конференции будет посвящена вопросам металлопотребления и металлоторговли. Ее участники обсудят вопросы развития региональных рынков, новых форматов дистрибуции, транспортной логистики.

В дальнейшем Неделю металлов продолжит Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», которая пройдет в Москве с 12 по 15 ноября. Помимо стендов и экспонатов, участникам выставки будет представлена обширная деловая программа.

«Металлоснабжение и сбыт»