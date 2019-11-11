Опубликован отчет МЭА о перспективах развития гидрогенерации до 2024 г.

Согласно данным доклада Международного энергетического агентства по возобновляемым источникам энергии за 2019 г. (International Energy Agency’s Renewables 2019), в период с 2014 по 2019 г. наблюдается спад развития гидроэнергетики. Тем не менее, на гидроэнергетику пришлось 10% от мирового прироста возобновляемых генерирующих мощностей за указанный период. По мнению МЭА в 2024 г. гидроэнергетика останется основным источником возобновляемой энергии в мире.

Как при базовом, так и при ускоренном сценарии развития возобновляемой энергетики по имеющемуся потенциалу для расширения на первом месте находится солнечная генерация, за ней следуют ветровая и гидрогенерация. Так, при базовом сценарии мощность гидрогенерации увеличится на 121 ГВт (или на 9%) с 2019 по 2024 гг. При ускоренном сценарии развития мощность гидрогенерации увеличится на 158 ГВт. Основными странами, в которых наблюдается активное развитие гидроэнергетики, являются Китай, Индия и Бразилия. Фактически, четверть мирового прироста мощности в гидроэнергетике приходится на три мегапроекта: ГЭС Вудонгде (Wudongde) и ГЭС Байхетан (Baihetan)1 проектной мощностью 16 ГВт и 10 ГВт соответственно в Китае, а также ГЭС Гранд Ренессанс (Grand Renaissance) проектной мощностью 6,2 ГВт в Эфиопии. Несмотря на эти три крупных проекта, общий темп развития гидроэнергетики будет продолжать снижаться в течение прогнозируемого периода, что в основном связано со спадом деятельности двух крупнейших энергорынков в Китае и Бразилии. В этих странах темпы развития гидроэнергетики замедляются в связи с растущими инвестиционными затратами и дополнительными расходами на решение социальных и экологических проблем. В отношении ГАЭС агентство считает, что их количество будет расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено необходимостью повышать маневренность энергосистемы для интеграции большего объема ВИЭ-генерации в Китае, Европе, Северной Америке и Австралии.

В целом, МЭА делает вывод, что объем ВИЭ-генерации увеличится на 50% между 2019 и 2024 гг. При этом, большая часть прироста ВИЭ-генерации придется на солнечную генерацию (почти 60% от общего ожидаемого объема новых вводов). На долю ветровой генерации придется четверть прогнозируемого прироста.

Информационно-аналитический ресурс PEi, Hydro Review