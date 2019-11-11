Ростех построит логистический центр для фирменной бытовой техники в Татарстане

Строительство логистического центра с передовыми технологиями для отгрузки, хранения и транспортировки бытовой техники ведется на базе компании POZIS (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех). Общая вместимость складского комплекса составит 35 тыс. единиц бытовой техники.

Строительство ведется в рамках утвержденной Госкорпорацией Ростех инвестпрограммы комплексного развития производства бытовой техники и медицинского холодильного оборудования на базе POZIS. Планируется реконструкция корпусов по изготовлению холодильной техники с учетом увеличения производственных мощностей на 40%. Общая площадь помещений логистического центра составит более 15 тыс. квадратных метров. Это позволит предприятию создать современный складской комплекс вместимостью до 35 тыс. единиц бытовой техники.

«Объект строится в рамках общей программы диверсификации и цифровой трансформации предприятий Госкорпорации Ростех. Логистический центр позволит оптимизировать грузовые потоки, благодаря чему уменьшится время отгрузки холодильной продукции заказчикам и повысится качество складского учета. Холодильная техника будет доставляться с конвейера на склад в автоматизированную зону разгрузки. Рациональное использование погрузочной техники и складского оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы, при этом ожидаем увеличения производительности труда на 20-30%», – отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Отдельным этапом создания логистического центра станет внедрение WMS – системы управления складом, предназначенной для автоматизации складского учета и оптимизации всех бизнес-процессов.

«В новом центре будут внедрены автоматизированные процессы управления складом. За счет использования цифровых технологий мы сможем повысить эффективность управления складской логистикой компании. Завершение строительства логистик-центра планируется осенью 2020 года», – рассказал генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

POZIS входит в число ведущих производителей бытовой и профессиональной холодильной техники в России. На сегодняшний день предприятие реализует масштабный инвестиционный проект, направленный на модернизацию промышленных линий и освоение производства новых холодильных приборов, в том числе с функциями интернета вещей. К 2021 году предприятие планирует нарастить объемы производства до 600 тыс. единиц техники в год.