Представители рынка металлов обсудили текущую ситуацию

Вчера в Москве прошла 22-я Международная конференция "Российский рынок металлов-2019", на которой собрались более 140 представителей ведущих российских металлургических и металлоторговых компаний, поставщиков оборудования, научно-исследовательских институтов и отраслевых ассоциаций.

На первой сессии участники конференции рассмотрели и обсудили тенденции развития мирового и российского рынка металлов, основные вызовы и задачи для отечественной металлургической промышленности в текущий период.

На второй сессии конференции шла речь о различных сегментах российского рынка, о сложившейся обстановке с поставками листового и сортового проката, труб и метизов. Кроме того, участники этой сессии обсудили вопросы технического регулирования в современных условиях.

Третья сессия конференции была посвящена вопросам металлопотребления и металлоторговли. Ее участники обсудили вопросы развития региональных рынков, новых форматов дистрибуции, транспортной логистики.

Свои выступления представили представили Директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Павел Серватинский, исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» Алексей Сентюрин, заместитель директора Фонда развития трубной промышленности Павел Родин, коммерческий директор российских дивизионов НЛМК Сергей Хорн, заместитель руководителя центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Дмитрий Касаткин, вице-президент по продажам и логистике ЕВРАЗа Илья Широкоброд, начальник управления маркетинга Магнитогорского металлургического комбината Денис Черненко, коммерческий директор ЧТПЗ Денис Приходько, директор по региональному сбыту ТМК Олег Маларщиков, первый заместитель генерального директора Абинского электрометаллургического завода Иван Демченко, вице-президент "Корпорации Чермет" Юрий Мишин, вице-президент по стратегии и коммуникациям "УК Промышленно-металлургический холдинг" Сергей Фролов, исполнительный директор Королевского трубного завода Вадим Шипунов, генеральный директор «А ГРУПП» Алексей Зайцев и другие.