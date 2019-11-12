В Каире обсудили развитие двусторонних отношений в судостроительной промышленности

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев посетил с рабочей поездкой Арабскую Республику Египет, в рамках которой состоялась встреча с руководителем Администрации Суэцкого канала - вице-адмиралом Усамой Рабиа. В состав российской делегации вошли представители ведущих отечественных организаций судостроительной отрасли: АО «Судостроительной корпорацией «АК Барс» и АО «ЦТСС».

Российская сторона представила проекты по модернизации существующих верфей Суэцкого канала, а также обозначила возможности строительства новой верфи.

Египетские коллеги в свою очередь отметили, что совместное сотрудничество между администрацией Суэцкого канала и российской компанией АО «Судостроительная корпорация «АК Барс» приведёт к желаемым результатам в свете стремления обеих сторон превратить условия соглашения в исполнительные шаги. Отдельно этому будет способствовать подписанный между АО «Судостроительной корпорацией «АК Барс» и Администрацией Суэцкого канала меморандум о сотрудничестве.

Кроме того, в рамках поездки состоялась встреча с советником Президента по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохабом Мамишем, в рамках которой были также обсуждены приоритетные направления сотрудничества России и Египта в сфере судостроения и судоремонта и обозначены основные векторы дальнейшей работы.