Власти Москвы утвердили еще 10 стартовых площадок для реновации

Власти Москвы утвердили ещё 10 стартовых площадок для программы реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, они расположены в 9 районах 7 округов. На них можно будет построить 128,1 тысячи квадратных метров нового жилья и переселить 21 дом площадью 82 тысячи квадратных метров. Всего в расселяемых домах расположены 1833 квартиры, где живут 4,7 тысячи человек.

Таким образом, количество подобранных стартовых площадок составило на сегодняшний день 361 земельный участок, отметил Хуснуллин. "На сегодняшний день у нас уже есть площадки для 30% программы реновации", - отметил заммэра.

Одобренные стартовые площадки располагаются по адресам: Посланников переулок, владение 18 (Басманный район, ЦАО); улица Дежнёва, владение 30, корпус 2, и владение 32 (Южное Медведково, СВАО); Краснобогатырская улица, вблизи владения 38 (Богородское, ВАО); Судостроительная улица, владение 5 (Нагатинский Затон, ЮАО); Пролетарский проспект, владение 16, корпус 3 (Царицыно, ЮАО); Новочеремушкинская улица, владение 56, корпус 3 (Черёмушки, ЮЗАО); улица Лобачевского, владение 28-36 (Проспект Вернадского, ЗАО); Костанаевская улица, владение 32, корпус 1 (Фили-Давыдково, ЗАО); город Московский, вблизи участка с кадастровым номером 50:21:0110205 (участок 1, ТиНАО).

Хуснуллин уточнил, что строительство на этих площадках начнётся в конце 2020 - начале 2021 года и займёт 18 месяцев.

Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.

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