Экспортеров Подмосковья приглашают на встречу с закупщиками из Республики Азербайджан

20 ноября Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья и Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает региональных товаропроизводителей принять участие B2B-встречах с руководством компаний-закупщиков из Республики Азербайджан.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, во встрече примут участие представители крупнейших компаний из Азербайджана, которые специализируются на импорте и дистрибуции продуктов питания, кондитерских изделий, парфюмерной продукции, строительных материалов.

Представители бизнеса заинтересованы в закупке следующей продукции:

Продукты питания, напитки, кондитерские изделия, продукция из мяса и птицы, молочные продукты, крупы и т.д.;

Сельскохозяйственное оборудование, инструменты и инвентарь;

Строительное оборудование и материалы, строительная пена, строительные элементы, трубы и шланги для подведения воды и газа, сырье для производства гипса, цемента, лакокрасочные материалы и т.д.;

Мебель для оборудования торговых центров и бизнес-центров, подвесные потолки, настенные панели и т.д.;

Парфюмерные и косметические товары;

Одежда и текстиль.

Подробное описание компаний-закупщиков из Азербайджана и наименований продукции для приобретения можно скачать по ссылке: https://mii.mosreg.ru/download/document/6316558

Встреча пройдет 20 ноября 2019 г. с 11:00 до 15:00 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, этаж 11, БЦ «Кубик», секция «В».

Участие в бизнес-встречах бесплатное. Сбор участников B2B-встреч начинается с 10:00.

Для регистрации необходимо заполнить форму: https://forms.gle/z47ctuX1xPAADAWs5 до 14:00 18 ноября 2019 г.

Контактное лицо организатора: Двойченков Павел Александрович, электронная почта pavel@exportmo.ru.

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