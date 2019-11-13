Экспортеров Подмосковья приглашают на встречу с закупщиками из Республики Азербайджан

RusCable Review #19
13 ноября 2019, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПОРТ, АЗЕРБАЙДЖАН
Отрасль: Строительство
20 ноября Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья и Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает региональных товаропроизводителей принять участие B2B-встречах с руководством компаний-закупщиков из Республики Азербайджан.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, во встрече примут участие представители крупнейших компаний из Азербайджана, которые специализируются на импорте и дистрибуции продуктов питания, кондитерских изделий, парфюмерной продукции, строительных материалов.
Представители бизнеса заинтересованы в закупке следующей продукции:
Подробное описание компаний-закупщиков из Азербайджана и наименований продукции для приобретения можно скачать по ссылке: https://mii.mosreg.ru/download/document/6316558
Встреча пройдет 20 ноября 2019 г. с 11:00 до 15:00 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, этаж 11, БЦ «Кубик», секция «В».
Участие в бизнес-встречах бесплатное. Сбор участников B2B-встреч начинается с 10:00.
Для регистрации необходимо заполнить форму: https://forms.gle/z47ctuX1xPAADAWs5 до 14:00 18 ноября 2019 г.
Контактное лицо организатора: Двойченков Павел Александрович, электронная почта pavel@exportmo.ru.
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