Elering оценил динамику цен на электроэнергию в октябре 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем снизилась на 2,3% до € 47,66 за МВт*ч. Самое значительное понижение зафиксировано в Финляндии – на 5% до € 46,33, в Латвии и Литве падение цен было чуть менее заметным – на 3,1% до € 47,33 и на 3,8% до € 46,96 соответственно. Системная цена Nord Pool выросла на 12,7% и составила € 37,1 за МВт*ч.

Трансграничные перетоки электроэнергии между Эстонией и Финляндией были в 90,7% времени направлены из Финляндии в Эстонию и 9% времени – из Эстонии в Финляндию, в течение 2 часов поставки между странами не осуществлялись. Доступная для торговли пропускная способность сечения в направлении Эстонии была использована на ≈56%, в направлении Финляндии – на ≈1%.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией 68,3% времени были направлены из Эстонии в Латвию и 23,6% – из Латвии в Эстонию. В течение 60 часов торговля не осуществлялась. Доступная пропускная способность была использована на 33,6% в направлении Латвии и на 15,6% в направлении Эстонии.

С учетом сделок на рынке Nord Pool, заключенных в последний торговый день октября 2019 г., средняя цена за 1 МВт*ч в ноябре в эстонской ценовой зоне планируется на уровне € 44,53. Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в октябре 2019 г., составили около € 1 млн.

Официальный сайт Elering