Группа ЧТПЗ принимает участие в выставке "Металл-Экспо 2019"

Группа ЧТПЗ принимает участие в юбилейной 25-ой Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая проходит с 12 по 15 ноября в Москве.

Центральное место в экспозиции стенда Группы ЧТПЗ на выставке «Металл-Экспо’2019» занимают заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни. Компания также представляет на стенде образцы высокотехнологичной продукции — обсадную трубу с приварным коннектором для обустройства скважин на сложных месторождениях и премиальные резьбовые соединения с повышенными эксплуатационными характеристиками для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм».

Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ посетители могут ознакомиться с новой продуктовой линейкой для нефтегазовой и металлургической отраслей — ЭТЕРНО INGENIUM. Высокотехнологичное оборудование предприятия Белой металлургии – завода «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ) – позволяет изготавливать уникальную продукцию, отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов: конвертеры, кожухи для доменной печи, опоры трубопроводов.

В выставке «Металл-Экспо’2019» примут участие 550 компаний из 35 стран мира, среди которых ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности и метизной продукции, производители проката цветных металлов и поставщики металлопродукции. Стенд Группы ЧТПЗ № 1C14 расположен в зале №1 павильона № 75 на ВДНХ.