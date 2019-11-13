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Минэнерго предлагает ввести с 2020 года плату за резерв сетевой мощности

Минэнерго предлагает ввести с 2020 года плату за резерв сетевой мощности

13 ноября 2019, 17:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго предлагает со следующего года ввести поэтапное введение оплаты за резерв сетевой мощности. Об этом говорится в колонке заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича в журнале "Энергетическая политика".

"Предполагается поэтапное введение оплаты сетевого резерва - доля оплачиваемого резерва в объеме услуг по передаче электроэнергии будет расти постепенно - от 5% до 60% с 2020 года по 2025 год. При этом "сезонные" потребители не будут платить за резерв - резерв подлежит оплате только при условии, если он не используется больше года", - сообщается в материале.

При этом Маневич отмечает, что для объектов теплоснабжения, водоканалов и военных объектов ввиду невозможности отказа от неиспользуемых резервов в связи с особой социальной значимостью и целевым назначением, обеспечивающим необходимое ресурсоснабжение и безопасность населения, предусмотрены "льготные" условия оплаты резерва неиспользуемой мощности - половина заказанной ими при технологическом присоединении максимальной мощности не подлежит оплате вне зависимости от степени ее использования.

Минэнерго предложило ввести плату за закрепленный за потребителями, но не используемый резерв электросетевой мощности и подготовило проект соответствующего документа. Официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака сообщал ранее, что поэтапное введение платы за резерв сетевой мощности позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд рублей ежегодно.

Заместитель министра отмечает, что инициатива Минэнерго содержит в себе плавный переход на новую систему тарифного регулирования услуг по передаче электроэнергии, в основе которой лежит ориентир на максимальную мощность, заказанную потребителями при технологическом присоединении к сетевой инфраструктуре. При этом потребителям предлагается несколько различных вариантов оптимизации имеющихся у него неиспользуемых резервов сетевой мощности, среди которых снижение величины максимальной мощности, ее перераспределение в пользу иных потребителей, а также потребление электроэнергии в большем объеме.

"Проект постановления позволит восстановить баланс интересов на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии, от чего предприятия, которые используют свой резерв, выиграют. В результате у условного предпринимателя снизится стоимость услуг по передаче электроэнергии, что, соответственно, положительно скажется на развитии бизнеса", - резюмировал Маневич.

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Компания: ТАСС

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