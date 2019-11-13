VII Московский международный инженерный форум состоится 26 ноября

26 ноября 2019 года в г. Москве пройдет VII Московский международный инженерный форум (ММИФ), организаторами которого традиционно выступают Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) и Правительство Москвы, при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Партнеры Форума - Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская инженерная академия, Российский союз инженеров. Тема VII ММИФ: «Инженерное образование – эффективная инвестиция в технологический прорыв».

Цель проведения - популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, формирование мотивации к осознанному выбору инженерно-технических профессий, демонстрация новейших научных разработок и достижений в области прорывных технологий науки и техники.

В рамках VII ММИФ планируется обсуждение вопросов, связанных с развитием практического образования при подготовке студентов по инженерным специальностям. В настоящее время Государственной Думой принят в первом чтении Федеральный закон, вносящий поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части введения в учебный процесс практической подготовки обучающихся. На площадке VII ММИФ будет организована дискуссия с участием руководителей высших учебных заведений и работодателей в целях выработки предложений по дальнейшему совершенствованию нормативного правового поля.

В работе VII ММИФ примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители промышленных предприятий из различных регионов РФ, ректоры вузов, осуществляющих подготовку инженерных кадров, российские и зарубежные инжиниринговые организации, представители институтов развития, общественных объединений.

В рамках работы VII ММИФ будет организована выставка-презентация инновационных проектов передовых технологий и разработок организаций науки и промышленности, студенческих проектных офисов, коллективная экспозиция детских технопарков города Москвы.

Место и время проведения VII ММИФ: г. Москва, ул. Тверская, д.3, отель «Ритц-Карлтон».

Пленарное заседание – с 11.00, выставка-презентация – с 10.00 до 14.00.

Регистрация на сайте ММИФ по ссылке: http://mmif.moscow/registration/

Дополнительная информация: http://www.mkppr.ru/mkpp/ru/

тел: +7 (495) 691-90-31, e-mail: forum@mkppr.ru