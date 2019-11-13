В Москве пройдет конференция "Композитные материалы: производство, применение, тенденции рынка"

26 ноября 2019 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоится XIII международная конференция «Композитные материалы: производство, применение, тенденции рынка».

Мероприятие традиционно станет международной рабочей площадкой, способствующей встраиванию российских участников отрасли композитов в глобальную технологическую повестку, укреплению деловых связей между разработчиками новых материалов, производителями готовой продукции и потенциальными потребителями товаров и изделий на основе композитов.

На конференции будут рассмотрены ключевые вопросы развития отрасли производства и применения композитных материалов: современное состояние и направления развития композитной отрасли, доступные исходные компоненты и полуфабрикаты, технологии и конструкции, оборудование и софт, готовые решения и опыт их внедрения.

Приглашаем заинтересованные предприятия и организации принять участие в международной конференции, рассказать о своих успехах и достижениях, новых разработках, опыте их применения, а также о возникающих проблемах и путях их решения.

Участие в конференции бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте Союза производителей композитов на странице мероприятия до 18 ноября 2019 г.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00 (регистрация участников: с 9:00 до 10:00) в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1.

Координатор проекта: Пунина Мария Андреевна, e-mail: manager_mp@uncm.ru.

Менеджер проекта: Соскова Алла Викторовна, e-mail: manager_as@uncm.ru.

телефон: +7(499)495-25-36.