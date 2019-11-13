В Томске создадут новые высокотехнологичные производства

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) в кооперации с ведущими университетами и промышленными предприятиями России стал победителем конкурса на право получения субсидий для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в рамках постановления Правительства РФ.

Поддержку получили три крупных проекта, их финансирование на 2019—2021 годы составит более 520 миллионов рублей.

«Победа в конкурсе подтверждает репутацию нашего института как исследовательского центра мирового уровня в области разработки материалов нового поколения с иерархически организованной структурой и новыми функциональными характеристиками для ключевых отраслей экономики России: авиакосмической индустрии, транспорта, машиностроения, медицины», — отметил директор ИФПМ СО РАН доктор технических наук Евгений Александрович Колубаев.

Проект «Создание производства высокотехнологичного крупногабаритного оборудования интеллектуальной адаптивной сварки трением с перемешиванием для авиакосмической и транспортной отраслей РФ» выполняется в кооперации с Новосибирским государственным техническим университетом и ЗАО «Чебоксарское предприятие “Сеспель”». В результате в России должно появиться полномасштабное импортозамещающее производство высокотехнологичного крупногабаритного оборудования и расходных материалов для высокопроизводительной интеллектуальной сварки трением с перемешиванием. Этот проект предусматривает разработку «пакетного» производственного решения, которое включает создание новой передовой технологии, необходимого оборудования и расходных материалов (инструментов) для интеллектуальной адаптивной сварки трением с перемешиванием — такая сварка будет применяться для соединений крупногабаритных конструкций, состоящих из алюминиевых и титановых сплавов. Разработку этой технологии выполняет молодежный коллектив под руководством Евгения Колубаева.

Второй проект — «Разработка технологии и организация высокотехнологичного производства медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии» (под руководством заведующего лабораторией материаловедения сплавов с памятью формы ИФПМ СО РАН доктора физико-математических наук Александра Ивановича Лоткова) — реализуется совместно с Томским государственным университетом и ООО «Ангиолайн» (г. Новосибирск). Этот проект предусматривает организацию отечественного производства высокотехнологичных медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — эндоваскулярного протеза аортального клапана сердца и стент-графта грудного отдела аорты. Производство отечественных медицинских изделий позволит продлить жизнь десяткам тысяч пациентов.

Третий победитель — проект «Создание высокотехнологичного импортозамещающего производства полного цикла металлорежущих сложнопрофильных многогранных твердосплавных пластин для приоритетных отраслей промышленности» выполняется по заказу ООО «Вириал» (г. Санкт-Петербург). Режущий инструмент относится к ключевым средствам производства, используемым в машиностроении. На сегодняшний день на российском рынке более 80 % такого инструмента — импортная продукция. Реализация проекта позволит разработать технологии и создать производство, способное эффективно конкурировать с зарубежными инструментальными компаниями и удовлетворять потребность в инструменте российских предприятий машиностроительной отрасли. В проекте командой специалистов ИФПМ СО РАН под руководством заведующего лабораторией физики наноструктурных функциональных материалов доктора физико-математических наук Сергея Николаевича Кулькова будут разработаны оборудование и технология для формования сложнопрофильных режущих пластин из твердых сплавов, обладающих очень высокой изностойкостью.

Пресс-служба ТНЦ СО РАН