Солнечная энергия обеспечит электроснабжение "русской Амазонки"

Группа компаний «Хевел» совместно с АНО «Центр «Амурский тигр» приступили к реализации социального проекта по электроснабжению инфраструктуры национального парка «Бикин» в Приморском крае.

С ноября 2019 г. по март 2020 г. в нацпарке «Бикин» будут установлены пять автономных гибридных электростанций общей мощностью 10 кВт. Электроэнергией будут снабжены охранные кордоны, туристические приюты и стоянки. Каждая из станций состоит из 6 гетероструктурных солнечных модулей производства «Хевел», 4 аккумуляторных батарей общей емкостью 9,6 кВт*ч, бензогенератора и инверторного оборудования. Благодаря утепленному контейнеру, одновременно являющегося основой опорной конструкции для солнечных модулей, станции можно использовать круглый год.

«Удаленность и особый статус природоохранных территорий требуют более сложных подходов к энергоснабжению инфраструктуры. Накопленный нами опыт и доступность технологий позволяет применить самые эффективные решения для выполнения крайне ответственных задач. Реализация проекта станет еще одним убедительным аргументом дальнейшего распространения практики энергоснабжения с применением альтернативных экологически чистых источников энергии, – заявил Игорь Шахрай, генеральный директор группы компаний «Хевел».

«Совместный проект Центра «Амурский тигр» и компании «Хевел» поможет значительно снизить затраты национального парка на обеспечение охранных кордонов электроэнергией. В условиях парка доставка топлива для генераторов летом возможна только по реке лодками, а зимой снегоходами по замерзшему руслу, что делает электроэнергию «золотой». С введением в эксплуатацию нового оборудования инспектора смогут более эффективно исполнять свои функции. – комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Арамилев Сергей. – Разумеется, в современных условиях представить туристический приют без электричества невозможно. Ведь в основном люди едут за впечатлениями и эмоциями, которые можно с собой увезти, благодаря фотоаппарату или видеокамере, для которых нужна зарядка, да и достойные условия быта возможно обеспечить только при наличии «дешёвого» электричества».

Национальный парк «Бикин» образован в 2015 году, в том числе для защиты среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Территория парка составляет 1,16 млн га. По последним данным, в «Бикине» обитает более 40 амурских тигров, что составляет почти 7% мировой численности подвида. Столица парка — село Красный Яр — основное место проживания коренного малочисленного народа удэге.

Для группы компаний «Хевел» это не первый проект, направленный на сохранение и увеличение популяции редких видов животных. Ранее автономная солнечно-дизельная электростанция была установлена в Оренбургской области в центре разведения лошадей Пржевальского.