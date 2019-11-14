Генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин принимает участие в работе выставки European Utility Week 2019

Андрей Рюмин осмотрел экспозицию, а также провёл ряд рабочих встреч в рамках энергетической выставки European Utility Week 2019, открывшейся накануне в Париже.

Участие в крупнейшей европейской выставке современных решений для электрических сетей принимают более 18 тысяч специалистов со всего мира. Андрей Рюмин совместно с генеральным директором АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Алексеем Агаповым ознакомился с экспозицией, посвященной новейшим разработкам в сфере интеллектуальных коммунальных услуг. Среди основных направлений: аккумуляторы, программное обеспечение, безопасность, IT-решения, оцифровка, распределение электроэнергии, а также интеллектуальные энергосистемы.

Кроме того, генеральный директор ПАО «Ленэнерго» обсудил ход реализации совместного проекта по модернизации распределительных сетей в Санкт-Петербурге с руководством компании Siemens AG: Вице-Президентом Управления «Интеллектуальная инфраструктура» Штефаном Маем и Директором бизнес-подразделения по цифровизации Робертом Клаффусом.

Соглашение о сотрудничестве в области внедрения современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы, в частности, модернизации распределительной сети 6 кВ в районе подстанции №18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, компании заключили в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году.

«Специалисты Siemens провели углубленное исследование выделенного в рамках пилота участка сети и разработали технические решения по переходу к концепции цифровой сети с учетом специфики построения электрических сетей Санкт-Петербурга. В настоящее время производится проектирование объекта. Наши партнеры намерены использовать современные технологии и решения в области автоматизации сетей, диспетчерского управления, интеллектуального учета и применения оборудования «Сименс» для оснащения центров питания. Среди приоритетных целей реализации проекта – минимизация времени обнаружения и устранения аварий в сети, снижение технических и коммерческих потерь, создание резерва мощности для нового технологического присоединения», – отметил Андрей Рюмин.

European Utility Week 2019 – ведущая выставка по выработке электроэнергии, посвященная интеллектуальным сетям, интеграции возобновляемых источников энергии и интеллектуальному учету электроэнергии.