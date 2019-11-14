Legrand – партнер нового издания TATLIN

Группа Legrand выступила партнером специального издания TATLIN, посвященного строительству частного жилья. В сборник «Современные частные дома» вошли проекты ведущих архитектурных бюро России.

Новая книга издательства TATLIN – беспрецедентная публикация с точки зрения объема, информации и полиграфии. 86 проектов частных домов от 45 ведущих архитектурных бюро России представляют обширную географию: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Сочи, Ростов, Тюмень, Пермь и другие. Объекты, построенные в разных климатических условиях, отвечают требованиям современной архитектуры и дизайна. Книга будет интересна как профессиональной аудитории, так и широкому кругу читателей.

«Выход книги «Современные частные дома» издательства TATLIN - значимое событие для всего профессионального сообщества, – отмечает Александр Челноков, руководитель направления по работе с архитекторами и дизайнерами, Legrand Россия и СНГ. – Книга включает лучшие российские проекты за последние 25 лет. Она дает возможность посмотреть в перспективе на то, как развивался дизайн в нашей стране, какие инструменты доказали свою вневременную состоятельность, а также задуматься о том, что будет актуально в будущем. Тенденции рынка электроустановочных изделий демонстрируют четкую взаимосвязь с индустрией дизайна. Сейчас оборудование должно не просто отвечать самым высоким техническим требованиям, но и иметь декораторскую составляющую. Компания Legrand учитывает оба фактора при разработке своих продуктов».

Деятельность Legrand в области архитектуры и дизайна, активное участие в мероприятиях отрасли и взаимодействие с ее яркими представителями позволяют компании быть в курсе трендов и стилей, чтобы учитывать их при разработке своих новых продуктов и решений.