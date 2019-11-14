ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает всех желающих, с 20 по 22 ноября 2019 г. посетить СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019, в рамках которого будут проходить выставки: «Электрика. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия», «Металлообработка и сварка».

Форум включает в себя специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора и т. д.

На площадке СИБИРСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА 2019, АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» примет участие выставке, а также, 21 ноября в 11:30 проведет семинар по теме:

Кабельная продукция- стандарты качества;

Инновационная продукция: универсальные монтажные гибкие кабели ЭПОКС.

Справки по телефону +7 962-958-74-37 и электронной почте bpp@podolskkabel.ru.

УЧАСТИЕ - БЕСПЛАТНОЕ ВХОД – СВОБОДНЫЙ

Для бесплатного посещения выставок – зарегистрируйтесь на сайте форума

https://www.krasfair.ru/events/energoforum/free-invent/

Мероприятие состоится 21 ноября 2019 г. с 11:30 до 12:30

по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» (2 этаж, малый зал заседаний)

Будем рады увидеть Ваших специалистов в числе наших гостей!