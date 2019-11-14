Первый индустриальный парк в Севастополе планируют запустить в 2021 году

Запуск первого в Севастополе индустриального парка "Гераклид" запланирован до конца 2021 года, сообщила в четверг на заседании правительства замгубернатора Мария Литовко.

Власти ранее заявляли, что строительство индустриального парка, который создается в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, должно начаться во второй половине 2018 года. Позднее сроки запуска парка переносились, окончательный срок начала работы власти не озвучивали.

"Запуск предусмотрен до конца 2021 года", - сказала Литовко.

Она отметила, что изначально концепция предполагала общий объем вложений от инвесторов на 6,5 млрд рублей. Сейчас подтвердили участие в проекте резиденты с суммарным объемом инвестиций около 629 млн рублей. Однако пока заполнены не все площади индустриального парка - более плотная работа с потенциальными резидентами планируется ближе к его открытию.

Сообщалось, что "Гераклид" будет первой в своем роде площадкой в Севастополе. Одним из его основных преимуществ станет расположение - неподалеку от железнодорожного узла и морского порта, в 35 км от аэродрома "Бельбек". Профилем "Гераклида" станет развитие высоких технологий в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, точного приборостроения. В числе его задач - внедрение новых технологий в производство, привлечение внешних инвестиций и стимулирование малого и среднего бизнеса.