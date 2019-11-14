В России заключен первый энергосервисный контракт в области дорожного освещения региональных дорог

Замену светильников на региональной дороге Ивановской области произведет компания «Световые Технологии ЭСКО». Энергосервисный контракт – распространенный формат сотрудничества заказчика и исполнителя, его главное преимущество – в возможности производить замену оборудования без привлечения инвестиций из бюджета, что чрезвычайно востребовано и удобно для муниципалитетов и других бюджетных заказчиков. Исполнитель поставляет оборудование и производит работы за свой счет, а заказчик, в свою очередь, производит оплату из достигнутой экономии.

И на российском рынке есть компании, профессионально реализующие светотехнические проекты с использованием энергосервиса. Поскольку это особый долгосрочный инвестиционный механизм, наравне с инженерным опытом здесь требуются определенные проектные и финансовые компетенции. «Световые Технологии ЭСКО» - одна из компаний, специализирующихся в этой сфере. Только за 2019 год реализованы проекты замены городского освещения в Невинномысске, Анапе, завершаются работы в Курске, ведутся в Омске, стартует проект в Смоленске.

Кроме уличного освещения городов для российских регионов актуальна и непростая ситуация с дорогами между городами, их недостаточная освещенность приводит к высокой аварийности.

Заказчиком первого в России энергосервисного контракта на освещение региональных дорог выступил Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, ориентируясь на удачный опыт: в 2018 году по энергосервису была осуществлена замена уличного освещения в городе Иваново, подрядчиком выступала компания «Световые Технологии ЭСКО». За прошедший год проект доказал свою эффективность: экономия электроэнергии составила почти 70%, а освещенность улиц выросла в полтора раза, и это без затрат бюджетных средств.

По такой же схеме будет реализован проект освещения региональной дороги Ивановской области. Всего будут заменены 600 светильников, а экономия электроэнергии по расчетам составит 65%.

Это первый в России опыт внедрения энергосервисного контракта в сфере дорожного освещения, однако, учитывая внимание, которое уделяется теперь безопасности качеству автомобильных дорог, будем ждать новых проектов.