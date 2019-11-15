Enel Green Power приступает к реализации проектов строительства ветровой генерации суммарной мощностью 280 МВт в Южной Африке

Enel Green Power, дочерняя структура международной энергетической компании Enel, приступила к строительству в Южно-Африканской Республике (ЮАР) ветровых электростанций Karusa и Soetwater мощностью 140 МВт каждая. Строительство ВЭС общей стоимостью свыше € 400 млн ведется в самой крупной провинции страны – Северо-Капской. Завершение реализации обоих проектов ожидается в конце 2021 г.

ВЭС Karusa и ВЭС Soetwater являются четвертым и пятым проектами в области ветровой генерации, сооружаемыми Enel Green Power в ЮАР в 2019 г. в соответствии с инвестиционной программой компании в стране. Другие проекты включают строительство ВЭС Nxuba (140 МВт) и ВЭС Oyster Bay (140 МВт) в Восточно-Капской провинции и ВЭС Garob (140 МВт) в Северо-Капской провинции. Проекты были присуждены Enel Green Power в рамках правительственной Программы закупок ВИЭэнергии от независимых производителей (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme). После ввода в эксплуатацию ВЭС Karusa и ВЭС Soetwater будут ежегодно вырабатывать более 585 ГВт*ч электроэнергии каждая, обеспечивая сокращение выбросов в атмосферу около 611 тыс. тонн углекислого газа в год. Работа обеих ВЭС будет обеспечиваться соглашением о закупах электронергии, заключенным на 20 лет с компанией по генерации, передаче и распределению энергии ЮАР Eskom в соответствии с правительственной Программой независимых производителей электроэнергии (Independent Power Producer Programme).

При строительстве ВЭС Karusa и ВЭС Soetwater Enel Green Power планирует использовать инновационные технологии, такие как цифровые платформы и программные продукты для мониторинга и удаленной поддержки в целях контроля качества работ на строительной площадке и в процессе ввода ВЭС в эксплуатацию. Использование данных инструментов позволит оперативно получать точную и надежную информацию в целях повышения качества строительных работ и обеспечения коммуникаций между командами на площадке и в офисах. Enel Green Power также стремится привлекать к выполнению работ местное население и заключать договора с местными подрядчиками с целью содействия социальноэкономическому развитию страны и развитию предпринимательства.

В настоящее время Enel Green Power эксплуатирует семь ВЭС и СЭС общей мощностью более 520 МВт в Южно-Африканской Республике: СЭС Upington (10 МВт) и СЭС Adams (82,5 МВт) в Северо-Капской провинции, СЭС Pulida (82,5 МВт) в провинции Фри-Стейт, СЭС Tom Burke (66 МВт) в Лимпопо и СЭС Paleishuewel (82,5 МВт) в Западно-Капской провинции, а также ВЭС Nojoli (88 МВт) и ВЭС Gibson Bay (111 МВт) в Восточно- Капской провинции.

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