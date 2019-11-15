Компания АВВ представит МФЭМ-2019 уникальные сухие трансформаторы RESIBLOC®

Партнер Международного форума «Электрические сети-2019» - компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, представит на форуме сухие трансформаторы RESIBLOC®

Технология трансформаторов RESIBLOC® качественно отличается от аналогов. Во-первых, ее выделяют уникальная механическая прочность и повышенная стойкость к воздействию токов короткого замыкания, которые достигаются благодаря 80% стекловолокна в составе изоляции обмоток. Во-вторых, многослойная обмотка в едином блоке гарантирует линейное распределение импульсных напряжений и исключает смещение и появление трещин. В-третьих, более высокий уровень огнестойкости и улучшенные показатели при динамической нагрузке. Оборудование можно использовать в экстремальных климатических условиях (до -60 °C), они совместимы с вакуумными выключателями.

Сухие трансформаторы компании АBB успешно прошли сравнительные механические испытания. Обмотка, изготовленная по технологии RESIBLOC®, тестировалась в одинаковых условиях с обмоткой трансформатора, изготовленной по технологии вакуумного литья. Прочность и безопасность устройств проверялась путем одновременного осевого сжатия и радиального растяжения при температуре 84°C — таким образом моделировалось механическое воздействие на изоляцию, схожее с механическими воздействиями, возникающими в обмотках при коротких замыканиях.

По итогам тестирования обмотки трансформаторов RESIBLOC® признаны более надежными с точки зрения электрической безопасности. Ни внутренняя, ни внешняя часть ее изоляции, в отличие от обмотки, изготовленной по технологии вакуумного литья, не были повреждены, что исключает возможность образования токоведущих «каналов» внутри изоляционного материала и возникновения межвитковых коротких замыканий. Прочность изоляционного материала гарантирует как безопасность обслуживающего персонала, так и надежную и долговечную работу трансформатора.

С недавнего времени трансформаторы RESIBLOC® локализованы в России, это позволяет предлагать их российским заказчикам по доступной цене — в сравнении с аналогичными трансформаторами хорошего качества из–за рубежа. RESIBLOC®, произведенные на заводе ABB в г. Хотьково (Московской области), доставляются заказчикам гораздо быстрее. Клиентам также доступно сервисное обслуживание трансформаторов.

Предприятие ABB в Хотьково выпускает трансформаторы с самыми распространенными и наиболее востребованными на объектах энергетики техническими параметрами. Продуктовый ряд состоит из трансформаторов с номинальным напряжением: 6, 10, 20 кВ и мощностью от 250 до 5000 кВА.

Дополнительная информация

Узнайте больше о сухих трансформаторах RESIBLOC на сайте www.abb.ru/transformers, чтобы уже сейчас включать их в проектную и конструкторскую документацию.