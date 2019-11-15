Магнитогорская компания получила крупный контракт на строительство трубопрокатного цеха

Магнитогорское ПО «Монтажник» стало победителем конкурса, который проводил Выксунский металлургический завод, входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) на устройство фундамента под оборудование в новом трубопрокатном цехе. Магнитогорскую компанию выбрали из 14-ти крупных строительных организаций страны.

По словам представителя компании ПО «Монтажник» Максима Кунстмана, ОМК планирует строительство производства, в которое войдут трубопрокатный цех и электрометаллургический завод. Пуск намечен на 2021 год.

«Первый этап-возведение каркаса основного здания уже осуществлен, — рассказал Максим Кунстман, — Мы вступаем в работу на следующих этапах — самых интересных и ответственных — сооружение фундамента под оборудование. Поставщиком основного технологического оборудования выступает компания Danieli (Италия), хорошо известная нам по работе на ММК. Итальянцы в данный момент завершают инжиниринг и уже приступают к изготовлению оборудования. ОМК собрала все современные тенденции в строительстве, компания является единственным в СНГ обладателем серебряной звезды „Тойота“. С таким партнером работать и ответственно, и престижно. Чувствуется, что между нами есть понимание. Это наш серьезный репутационный задел».

У ПО «Монтажник» уже есть опыт сотрудничества с ОМК. В 2011 году магнитогорцы успешно реализовали проект монтажа технологического оборудования и трубопроводов стана 5000 на предприятии, входящий в холдинг ОМК.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира.

ПО «Монтажник» — компания из Магнитогорска, которая включена в реестр «100 крупнейших производственных предприятий» УрФО. За 30 лет компания реализовала более 90 крупных проектов в металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, горно-обогатительном, химическом и нефтехимическом производстве, а также гражданском строительстве. ПО «Монтажник» строил агломерационную фабрику № 5 ПАО «ММК» и Михеевский ГОК Русской медной компании в Варненском районе.

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