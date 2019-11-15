"Сибирский титан" стал вторым резидентом северской ТОР

Компания "Сибирский титан" (дочерняя структура Сибирского химического комбината (СХК), выпускающая диоксид титана, получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) в Северске (закрытый город-спутник Томска), соглашение с "Атом-ТОР" подписано накануне, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что СХК (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") в качестве резидента ТОР Северска готов осенью 2019 года запустить серийное производство диоксида титана. Для этого СХК создал компанию "Сибирский титан". Предполагалось, что производство будет запущено осенью 2019 года.

"Управляющая компания "Атом-ТОР" одобрила заявку на регистрацию в качестве резидента территории опережающего развития "Северск" предприятию "Сибирский титан". Соответствующее соглашение стороны подписали 14 ноября", – говорится в сообщении.

В настоящее время предприятие "Сибирский титан" отрабатывает технологию на опытно-промышленной установке с получением и аттестацией опытных образцов. Параллельно разрабатывается техзадание на проектирование завода для промышленного производства диоксида титана. Запустить производство планируется с 2022 года. Объем инвестиций превысит 1 миллиард рублей, отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось, что первым резидентом ТОР "Северск" стала компания "ВАБ-70", которая специализируется на производстве нестандартного оборудования для атомной энергетики и оборонно-промышленного комплекса. Инвестиции в ее производство оцениваются в 250 миллионов рублей.

Также, что в 2019 году власти РФ учредили в ЗАТО Северск ТОР (или ТОСЭР – территорию опережающего социально-экономического развития). Ее резиденты получат ряд налоговых льгот и должны инвестировать в производства не менее 10 миллионов рублей каждый. Специализация ТОР – высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Ожидалось, что на статус резидентов будут претендовать 16 компаний.

riatomsk.ru