Системный оператор на форуме СевТЭК в Мурманске представил первые результаты пилотного проекта управления спросом на розничном рынке электроэнергии

Филиал АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области (Кольское РДУ) представил участникам XIV специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс» («СевТЭК-2019») первые результаты реализуемого Системным оператором пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка электроэнергии.

Начальник отдела сопровождения рынка Кольского РДУ Владимир Маташин на круглом столе «Управление спросом: новые возможности снижения затрат на электроэнергию для потребителей как инструмент реализации энергоэффективных мероприятий» рассказал о двух первых отборах агрегаторов управления спросом, проведенных Системным оператором в 2019 году.

Агрегаторы управления спросом – это специализированные организации, которые консолидируют способность розничных потребителей электроэнергии изменять потребление и конвертируют ее в услуги, реализуемые в настоящее время на рынке системных услуг.

В июне состоялся первый конкурентный отбор исполнителей услуг по управлению спросом на третий квартал 2019 г., на котором было отобрано 20 агрегаторов, представляющих 45 объектов агрегированного управления спросом, включающих 63 объекта потребления конечных потребителей розничного рынка электроэнергии. По результатам состоявшегося в сентябре второго отбора на четвертый квартал было отобрано 19 агрегаторов, представляющих 46 объектов агрегированного управления спросом, включающих 47 объектов потребления.

Потребители, в отношении которых были поданы заявки на отбор, представляют различные отрасли экономики. Так, по итогам пилотного проекта, наибольшее число потребителей, заинтересовавшихся участием в проекте, – это офисные, торговые и гостиничные комплексы. Также в число заинтересованных потребителей вошли компании сельскохозяйственного сектора, нефте- и газодобычи и переработки, различные производственные предприятия.

Как отметил Владимир Маташин, управление спросом позволит всем потребителям электроэнергии в целом получать в краткосрочной перспективе экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию в пиковые часы, а в долгосрочной – снижение инфраструктурных платежей за счет учета объемов управления спросом, прежде всего на рынке мощности. При этом конкретные потребители, участвующие в управлении спросом, получают оплату оказанных услуг.

Пилотные проекты по управлению спросом реализуются Системным оператором в 2019 – 2020 гг. Развитие пилотных проектов будет осуществляться с участием отраслевого сообщества в рамках работы создаваемого Системным оператором методологического совета – экспертной площадки, объединяющей заинтересованные энергетические компании, потребителей, органы власти и энергетических экспертов. Результаты проведения пилотного проекта будут учтены при формировании предложений по созданию нормативно-технологической базы, регулирующей деятельность агрегаторов управления спросом в ЕЭС России на постоянной основе.