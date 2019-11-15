Утверждены первые национальные стандарты по информационной модели российской электроэнергетики

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило два разработанных АО «СО ЕЭС» национальных стандарта Российской Федерации, устанавливающих основные положения и базисный профиль информационной модели электроэнергетики.

ГОСТ Р 58651.1 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения» и ГОСТ Р 58651.2 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели» разработаны специалистами Системного оператора по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Требования стандартов распространяются на контрольные и регулирующие органы государственной власти РФ с сфере электроэнергетики, на субъектов отрасли, потребителей электрической энергии, а также проектные и научные организации, участвующие в автоматизированном информационном обмене.

Принятые документы открывают серию национальных стандартов по описанию информационной модели Единой энергосистемы России. Всего в комитете ТК016 «Росстандарта», работающего под председательством АО «СО ЕЭС», планируется разработать одиннадцать стандартов этой серии.

ГОСТ Р 58651.1 – основополагающий стандарт новой серии. Он устанавливает требования к профилям информационных моделей и организации автоматизированного информационного обмена в рамках создания, функционирования и актуализации информационной модели ЕЭС России.

ГОСТ Р 58651.2 разработан для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, включая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли. Стандарт устанавливает состав базисного профиля информационной модели, содержащего минимально необходимую совокупность данных, их характеристик и связей для обеспечения их однозначной интерпретации всеми участниками технологического информационного обмена в электроэнергетике.

Унификация формата информационного обмена является ключевой задачей для цифровизации электроэнергетики. Использование общей информационной модели позволит получить значительный положительный эффект в части повышения качества используемой информации, снижения ее разнородности и разновременности обновления, будет способствовать снижению сроков и стоимости внедрения цифровых автоматизированных систем.

Так, принятие и использование субъектами отрасли национальных стандартов серии «Информационная модель электроэнергетики» позволяет стандартизировать и унифицировать обмен технологической информацией о параметрах и характеристиках ЛЭП, генерирующего и электросетевого оборудования, который, согласно приказу Минэнерго России № 340 от 23 июля 2012 г. (начиная с 2020 года – приказ Минэнерго России № 102 от 13 февраля 2019 г.), регулярно осуществляется между субъектами электроэнергетики и диспетчерскими центрами Системного оператора. В частности, создаются условия для перехода на новый качественный уровень процесса актуализации разработанной Системным оператором Единой информационной модели ЕЭС России. Благодаря унификации и систематизации данных о параметрах и характеристиках ЛЭП, генерирующего и электросетевого оборудования снижается разнородность используемой информации, используемой в различных деловых процессах, сокращается временной разрыв между актуализацией, передачей и использованием данных об энергообъектах, повышается скорость анализа и принятия решений при планировании электроэнергетического режима, а также в нештатных ситуациях.

Применение этой серии стандартов также обеспечивает совместимость информационных продуктов, разрабатываемых независимо разными производителями, поддерживающими информационный обмен по принципам открытой информационной модели (Common Information Model, CIM). Использование стандартов серии «Информационная модель электроэнергетики» субъектами отрасли является условием повышения конкурентоспособности отечественных разработок и импортозамещения информационных продуктов.

Стандарты ГОСТ Р 58651.1 и ГОСТ Р 58651.2 вводятся в действие с 1 января 2020 года. Официальный текст стандартов будет доступен для ознакомления после издания – на сайте Росстандарта, а также для распространения в интернет-магазине уполномоченной на распространение организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».