Выбран подрядчик для строительства второй школы на Широкой речке за ₽1,5 млрд

Победителем конкурса администрации Екатеринбурга на строительство второй школы в микрорайоне Широкая речка стала компания «Стройтэк». По данным портала госзакупок, этот застройщик стал единственным участником торгов, начальная цена которых составляла около 1,5 млрд рублей. Поскольку заявка «Стройтэка» была признана соответствующей условиям конкурса, с ним будет заключен муниципальный контракт.

Согласно аукционной документации, разрешение на строительство должно быть получено в этом году, а строительные работы завершены не позднее 30 июня 2022 года. Вместе с тем напомним, что по постановлению главы города Александра Высокинского о заключении контракта на строительство школы, предельным сроком выполнения работ было указано 31 декабря 2022 года.

Образовательный центр площадью 25 тыс. квадратных метров появится между микрорайонами Широкая речка и Академический в границах улиц Евгения Савкова — Верхнеуфалейской — Ландау и реки Патрушихи. Он объединит детский сад на 200 мест, школу на 825 мест и бассейн, который будет соединен с основным зданием крытым переходом. Центр будет включать в себя трехэтажный блок детского сада на восемь групп и четырехэтажные блоки начальной и средней школы на 33 класса, пищеблок с обеденным залом на 430 мест, спортивный блок (большой и малый спортивные залы, зал ЛФК, спортивно-оздоровительный бассейн и малый бассейн для обучения плаванию) и актовый зал.

По сообщению пресс-службы компании «Группа ЛСР», которая стала инициатором проекта школы, в здании будет медицинский блок с кабинетом врача для проверки остроты слуха и зрения, стоматологический кабинет, а также помещения для процедур и прививок. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, будет работать психолог. Центр оборудуют для учащихся с ограниченными физическими возможностями.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский заложили первый камень в образовательный центр в ноябре 2018 года. Но строительство пока так и не началось, хотя компания «Синара-девелопмент», которая строит на Широкой Речке крупный ЖК «Перемена», в январе этого года обещала покупателям жилья, что центр будет сдан в этом году. Сейчас на Широкой речке действует всего одна школа, которая переполнена.

znak.com