ГК "ССТ" примет участие в Международном композитном форуме

Группа компаний «Специальные системы и технологии» поделится опытом и представит разработки для освоения Арктики на Международном форуме МГТУ им. Н.Э. Баумана «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии».

Мероприятие пройдет 20-21 ноября 2019 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана и во второй раз соберет ученых, инженеров, бизнесменов, а также представителей отраслевых российских министерств и ведомств. Участники Международного форума обсудят вопросы современного состояния и перспективы развития композитной отрасли в России и мире, возможности применения композитов и изделий на их основе в различных сферах промышленности. Отдельная часть программы будет посвящена арктическим разработкам.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» примет участие в нескольких тематических секциях форума: на выставке со стендом, пленарном заседании «Арктические материалы и технологии», круглом столе «Новые материалы и технологии для экстремальных климатических условий».

Организатор мероприятия — Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» при МГТУ им. Н. Э. Баумана, который совместно с ведущими промышленными компаниями разрабатывает и внедряет новые технологии и материалы в ключевые отрасли российской экономики. ГК «ССТ» сотрудничает с центром «Композиты России» с декабря 2018 года в рамках подписанного соглашения по разработке интеллектуальных систем электрообогрева для решения стратегических задач по освоению Арктики.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» впервые в России запустила производство саморегулирующихся кабелей на основе полимерного композитного материала — электропроводящего компаунда. Располагая собственным центром исследований и разработок, компания ежегодно ведет порядка 60 НИОКР проектов в области создания кабельно-проводниковой продукции, оборудования для взрывоопасных зон, решений для авиастроения, автотранспорта, спецтехники, судостроения, атомной энергетики.

ГК «ССТ» обладает успешным опытом реализации более 20 000 проектов под ключ, среди которых арктические месторождения: Новопортовское, Чаяндинское, Харьягинское, Бованенковское, Заполярное, производственный комплекс «Ямал СПГ».

На Международном форуме «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии» компания расскажет о прорывных технологиях в области электротехники, среди которых саморегулирующиеся нагревательные кабели, скин-системы, решение для обогрева скважин Stream Tracer™, система для обогрева сверхдлинных трубопроводов VeLL (до 150 км без устройства сопроводительной сети), семейство высокотемпературных кабелей MOIC в металлической оболочке, первая российская многоуровневая интегрируемая система управления обогревом ConTrace.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» приглашает студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана, ученых, исследователей, представителей бизнеса и государственных органов на стенд № 12 выставочного пространства Международного форума «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии» 20-21 ноября.