Испанский REE начал работы по строительству нового подводного соединения между островами Менорка и Мальорка

Системный оператор Испании REE начал прокладку подводной кабельной связи между островами Менорка и Мальорка. Новое соединение предназначено для укрепления электрических связей между энергосистемами Менорки, входящей в состав объединенной энергосистемы Балеарских островов, и Мальорки, которая, в свою очередь, соединена с материковой энергосистемой.

Конструктивно соединение состоит из трехжильной КЛ 132 кВ протяженностью ≈54 км, из которых ≈41 км проходит под водой, на максимальной глубине 81 м, а ≈13 км – под землей. Соединение связывает ПС Ciudadela на западе Менорки и ПС Cala Mesquida на северо-востоке Мальорки. Ввод нового соединения в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2020 г. Общая стоимость проекта оценивается в € 84 млн. Подрядчиком является французская компания-производитель кабельного оборудования Nexans, контрактные обязательства которой предусматривают проектирование, изготовление, поставку, установку и испытания кабельного оборудования.

По расчетам REE, строительство соединения позволит заметно повысить надежность и качество энергоснабжения на обоих островах, будет способствовать дальнейшей интеграции ВИЭ-генерации в балеарскую энергосистему, а также обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу на Менорке.

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