Объекты Федеральной сетевой компании в Приморском крае полностью готовы к предстоящей зиме

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов. Соответствующий приказ подписан Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду во всех 79 регионах присутствия, включая Приморский край. За 10 месяцев 2019 года в сетях компании в Приморском крае удельная аварийность снизилась на 63% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

На финансирование мероприятий ремонтной программы, включая подготовку к зиме, в Приморском крае в 2019 году было направлено более 250 млн руб. Работы выполнены в строгом соответствии с графиком.

Расчищено более 1,5 тыс гектаров просек линий электропередачи 220-750 кВ, вырублено 266 деревьев, угрожающих падением на провода. Отремонтировано 11 фундаментов опор ЛЭП и 90 контуров заземления. На магистральных подстанциях проведен ремонт 46 единиц коммутационного оборудования.

Аварийный резерв Приморского предприятия магистральных электросетей на 100% укомплектован необходимым оборудованием. Проведены противоаварийные учения и тренировки, включая совместные с подразделениями МЧС России и региональными органами власти. Сформировано 13 ремонтных бригад, подготовленных к выполнению восстановительных работ любой степени сложности. В распоряжении предприятия находятся 84 единицы спецтехники – снегоболотоходы, вездеходы, вышки-гидроподъемники и др.

В рамках инвестпрограммы в Приморском крае в 2019 году реализован ряд проектов, прямо влияющих на надежность электроснабжения потребителей. На подстанции 220 кВ «Волна» – питающем центре Приморского края – смонтировано новое комплектное распределительное устройство 6 кВ для подключения новых потребителей. Новый щит постоянного тока установлен на подстанции 500 кВ «Дальневосточная», которая обеспечивает передачу электроэнергии, вырабатываемой Приморской ГРЭС, Зейской и Бурейской ГЭС, потребителям Приморья.

В пригороде Владивостока поставлена под напряжение подстанция 220 кВ «Промпарк», предназначенная для электроснабжения резидентов территории опережающего развития «Надеждинская». Инвестиции в проект составили 2,3 млрд рублей.

В целом по Единой национальной электросети за 10 месяцев 2019 года удельная аварийность снижена на 14%. Выполнены все запланированные мероприятия ремонтной программы.

В 2019 году Федеральная сетевая компания направила на финансирование ремонтной программы в сумме по всем регионам присутствия порядка 14,2 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей превышает уровень предыдущего года. Проведены диагностика, ремонт и замена оборудования, в том числе ремонт 56 силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 1,8 тыс. выключателей и 4,9 тыс. разъединителей. Расчищено от растительности 56,9 тыс. гектаров просек воздушных линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию.

Аварийный резерв укомплектован на 100%. Сформированы более 1 тыс. ремонтно-восстановительных бригад. В распоряжении предприятий магистральных электросетей находятся 605 резервных источников питания. Проведено более 700 противоаварийных учений и тренировок, включая совместные с региональными органами исполнительной власти и подразделениями МЧС России.