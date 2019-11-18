"Сад Гигант" на Кубани начал строительство фруктохранилища

АО «Сад Гигант» заложил первый камень строительства крупнейшего на Юге РФ фруктохранилища, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Работы начались в Славянском районе.

«Отрасль садоводства растет быстрыми темпами. И для дальнейшего прогресса нужны такие крупные фруктохранилища, благодаря которым можно будет реализовывать продукцию круглый год», — отметил Федор Дерека.

Министр добавил, что за последние пять лет в регионе построены хранилища общей мощностью 100 тыс. тонн. На строительство фруктохранилищ предусмотрена господдержка из федерального и краевого бюджетов в виде возмещения 20% прямых затрат.



Самые крупные находятся в Крымском, Абинском и Новопокровском районах. Новый объект в Славянском районе предусматривает мощность хранения до 54 тыс. тонн.



Как сообщал РБК Краснодар, соглашение о реализации этого проекта было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Плодохранилище планируется завершить в 2022 году, объем инвестиций составляет около 3 млрд рублей. Мощность предприятия позволит хранить и перерабатывать единовременно до 60 тысяч тонн сельхозпродукции: персиков, яблок, черешни, клубники.

ГК «Сад-Гигант» — один из крупнейших в России производитель яблок. Компании принадлежит 3 тыс. га садов интенсивного типа в Славянском районе Краснодарского края и в Республике Ингушетия. В группу компаний входят также ООО «Сад-Гигант Инвест», ООО «Сад-Гигант-Агротехнологии», ООО «Торговый дом «Сад-Гигант» и ООО «Братцевское» в Республике Ингушетия.



Как сообщал РБК Краснодар, в 2018 году АО «Сад-Гигант» заняло девятое место в рейтинге агропредприятий Краснодарского края с максимальной выручкой (2,2 млрд рублей).

