Дефицит оптоволокна сменился перепроизводством

Компания Corning провела семинар на тему "Развитие технологий оптической связи и волокон". В ходе семинара региональный менеджер по Восточной Европе Corning Optical Fiber Арина Корнильева, рассказала о тенденциях на мировом рынке оптического волокна и оптического кабеля.

По данным Corning, за 10 лет мировой рынок оптического волокна вырос более чем в пять раз. К 2020 г. в мире будет проложено около 5,6 млрд км волокна. Арина Корнильева отметила, что половина этого объема - это волокно, проложенное в Китае.

"У нас пока нет данных за весь 2019 г., но наш прогноз - в 2019 г. рынок оптического волокна в лучшем случае не вырастет, а в худшем - покажет спад. По итогам 2018 г. за пять лет рынок OВ показал совокупный среднегодовой темп роста 18%. Один плохой год - 2019-й, - и этот показатель упал до 11% в год", - привела данные региональный менеджер.

"Ожидалось, что в 2018 г. крупнейший мировой оператор связи - компания China Mobile проведет два тендера на оптический кабель по сто с лишним миллионов километров волокна в одноволоконном исчислении каждый, - рассказала Арина Корнильева корреспонденту ComNews. - К сожалению, в 2018 г. тендер состоялся только один. Это привело к накоплению большого количества волокна и кабеля на складах китайских производителей, резкому росту экспорта и волокна, и кабеля из Китая и значительному падению цен. Для восстановления баланса спроса и предложения в мире необходим либо рост рынка, либо сокращение производства".

Следующий тендер China Mobile состоялся только в марте 2019 г. По его результатам количество победителей уменьшилось, разница в ценах между победителями значительно сократилась, цены на волокно и кабель в тендере беспрецедентно упали. К апрелю 2019 г. цены на волокно в мире были уже значительно ниже до дефицитных значений 2016 г. и продолжали снижаться. К концу II квартала 2019 г. стало понятно, что падение спроса наблюдается не только в Китае, но и в Индии, Азии, РФ и других странах. Рост спроса в развитых странах это компенсировать не сможет. Таким образом, самый большой дефицит 2016-2018 гг. сменился не менее внушительным перепроизводством, что привело к падению цен на волокно во всех регионах мира до исторического минимума.

Уже в 2018 г. экспорт волокна из Китая вырос более чем вдвое, и на почти 30% увеличился экспорт кабеля.

"В России нулевая таможенная пошлина на оптический кабель - это серьезная угроза для российской кабельной промышленности. Российские операторы получают большое количество предложений на оптический кабель по низкой цене от китайских производителей и хотят видеть сравнимые цены и на кабель отечественного производства", - рассказала Арина Корнильева корреспонденту ComNews.

По словам Арины Корнильевой, за время дефицита 2016-2018 гг. мощности по производству оптического волокна в мире увеличились почти на 200 млн км. Значительная часть из этих новых мощностей была добавлена в Китае. Corning надеется, что ситуация в Китае изменится и спрос вновь начнет расти, но даже в этом случае загрузить все существующие заводы, чтобы сбалансировать цены, будет непросто. Так что в ближайшей перспективе производителям и оптического волокна, и оптического кабеля нужно научиться выживать в этой новой реальности низких цен и очень жесткой конкуренции.

Corning очень надеется на рост потребления оптического волокна в России. По объемам проложенного волокна Россия отстает от развитых стран, что указывает на значительный потенциал российского рынка. Пока, к сожалению, проектов, которые указывали бы на качественное изменение ситуации не просматривается. В 2019 г. объем рынка стран СНГ - Россия, Казахстан, Белоруссия - скорей всего, покажет спад по сравнению с 2018 г. и составит менее 7 млн км. Многие российские кабельные заводы возлагают большие надежды на национальный проект "Цифровая экономика", но понимают, что проект с потреблением 1,5-2 млн км в год не сможет кардинально изменить ситуацию.

"Для качественного скачка в потреблении оптического волокна одного национального проекта недостаточно. Таких проектов должно быть больше, или должно произойти что-то еще", - сказала Арина Корнильева.

Она также отметила, что в период после окончания дефицита в отрасли неизбежна консолидация - небольшим производителям гораздо сложнее выживать в условиях жесткой конкуренции.

"Это естественный процесс, который уже неоднократно происходил за 40 с лишним лет существования отрасли. Процесс консолидации неизбежен для восстановления баланса спроса и предложения и стабилизации цен", - пояснила Арина Корнильева.

В сентябре 2019 г. Corning Incorporated официально объявил об ожидаемом сокращении объема продаж компании в бизнес-сегменте оптических коммуникаций в 2019 г. по сравнению с 2018 г. В конце прошлого года компания надеялась, что сможет продемонстрировать рост, но этого не случилось.

По мнению специалистов Corning, к концу 2019 г. более трети всего волокна в мире будет проложено в Китае. Западная Европа, Северная Америка и Китай вместе - это около 70% проложенного волокна.

Corning не ждет большого роста рынка ВОК в 2020 г. Основные надежды на рост связаны с развитием 5G.

"В условиях перепроизводства и резкого снижения мировых цен, низкая себестоимость, качество и инновационность продукции играют ключевое значение. Для снижения себестоимости необходимо иметь большой объем производства и постоянно совершенствовать технологические процессы и оборудование", - уверены в Corning.

Представитель пресс-службы УК "Роснано" сказал корреспонденту ComNews, что российский рынок оптоволокна показывал рост в первом полугодии 2019 г., но в III квартале тренд изменился, и в целом за девять месяцев рынок уже не демонстрирует роста.

"В то же время мы надеемся, что переход к активной фазе реализации национальных проектов, в том числе "Цифровой экономики", будет способствовать росту потребления оптоволокна, но текущий тренд вызывает существенные опасения относительно перспектив внутреннего роста", - прокомментировал он.

11 ноября 2019 г. в Саранске состоялось подписание меморандума о стратегическом партнерства между акционерами АО "Оптиковолоконные Системы" (портфельная компания "Роснано") и японской компанией Sumitomo Electric Industries, Ltd. Компания Sumitomo Electric является одним из мировых лидеров в области производства оптического волокна и имеет 40-летний опыт разработки и производства высокотехнологичной продукции для оптических систем связи. Помимо сотрудничества стороны обсудят возможность вхождения японской компании в капитал АО "Оптиковолоконные Системы" (см. новость ComNews от 11 ноября 2019 г.).